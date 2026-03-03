Slušaj vest

U javnosti se poslednjih dana vodi spor između vlasnice konjičkog kluba Nine Šobote i N. M., oženjenog partnera pevačice Milica Todorović, nakon što je Šobota za Kurir iznela optužbe da su je N. M., kao i bivši partner Milice Todorović Mario Berišić, prevarili za luksuzni automobil vredan 75.000 evra.

Šobota tvrdi da joj automobil nije vraćen, niti joj je obezbeđeno vozilo koje je, prema njenim navodima, poručila preko njih, zbog čega je protiv obojice podnela krivične prijave.

Sprema tužbe

S druge strane, redakciji se obratio prijatelj Miličinog aktuelnog partnera, s kojim je skoro dobila dete, a koji tvrdi da su optužbe neosnovane i da će protiv Šobote biti podneta tužba zbog povrede časti i klevete. Kurir je imao uvid u dokumentaciju, uključujući kupoprodajni ugovor i specijalno ovlašćenje overeno kod notara s potpisom Nine Šobote, kao i izjave date u policiji i tužilaštvu.

- Zbog tvrdnji koje je Nina javno iznela protiv mog prijatelja prinuđen sam da se oglasim. Važno je da se zna istina. Sve što je izgovorila o mom drugu su laži i izmišljotine, pa demantujem njene reči. On će je tužiti za povredu časti i ugleda, za klevetu. Želim da se oglasim kako bi se prema čoveku ispravila nepravda i šteta koja mu je naneta jer je njegov ugled ukaljan Nininim lažima i to je neophodno ispraviti. Nina je izjavila da ne postoji ugovor s njenim potpisom, a ja sam u taj ugovor imao uvid, kao i u kompletno specijalno ovlašćenje overeno kod notara s njenim potpisom. Podsećam da u policiji i tužilaštvu postoje izjave, kako njene lično, tako i ostalih, da je novac uzela.

Situacija

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović i Nina Šobota se upoznale preko partnera Foto: Nemanja Nikolić, Privatna arhiva, printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka, Privatna arhiva



Kurir je iz svojih izvora dobio na uvid službenu belešku u kojoj je Miličin partner naveo da je Ninu Šobotu upoznao preko Marija Berišića, koji ju je doveo kod njega. Predstavio ju je kao vlasnicu "mercedesa" nakon čega su se dogovorili da mu ona proda taj automobil za cenu od 58.000 evra. On im je taj novac dao i "mercedes" je ostao kod njega.

Ugovor

Takođe je naveo da su se sutradan Nina i on čuli zbog potpisivanja ugovora i ovlašćenja kako njoj ne bi stizale kazne i time ozvaničili kupoprodaju. Istog dana su otišli kod notara gde je sačinjen kupoprodajni ugovor. N.M. je naveo i da nije odmah auto preveo na sebe već nakon tri, četiri meseca.

Nina je u svojoj prijavi navela i jedan BMW za koji je N.M. u policiji ispričao da ga je kupio od Marija pa ga onda prodao. Taj automobil je posle oduzet zbog određenih neregularnosti u Hrvatskoj, odakle je Mario, koji je nakon ove situacije uhapšen i za druga krivična dela. Naveo je da je tim ljudima kojima je prodao BMW nadoknadio štetu kao i da smatra da je Ninina prijava protiv njega neosnovana.