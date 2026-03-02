Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica i starleta Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina, ne prestaje da šokira javnost svojim izjavama o novcu, luksuzu i estetskim korekcijama. Nakon što je nedavno otkrila da starlete zarađuju basnoslovne sume, sada je priznala koliko novca dnevno troši, ali i čijeg.

Slađa se ponovo dotakla teme finansija i svog života na visokoj nozi, ističući da je za nju hiljadu evra dnevno zapravo sitnica.

- Opet ja o luksuzu, ali danas je 1.000 evra ništa. Ja u današnje vreme za dan potrošim 1.000 evra i onda kad razmisliš 20.000 evra je za 20 dana. Mesečno trošim mnogo, ali uvek tuđih para - rekla je ona.

Onda je opisala na šta potroši toliko novac za svega jedan dan:

- Ti danas u Beogradu ili na Zlatiboru ne možeš da kupiš neku skupu krpu, neki nakit, da odeš svaki dan kod frizera, kod šminkera, garderoba, solarijumi, kafe, ručkovi, šampanjci.. Pa kakvih 1.000 evra, iznad - izjavila je starleta bez dlake na jezik na RED TV.

Zarada od sajta za odrasle i bogati partneri

Iako se sada hvali da troši tuđ novac, Slađa je nedavno izjavila da prosečna starleta zarađuje između 2.000 i 3.000 evra dnevno, te da ona ispod te sume "ne bi ni pričala". Podsetimo, Poršelina trenutno zarađuje i od sajta za odrasle, gde se ljudi pretplaćuju kako bi gledali njen sadržaj.

Njen stav o muškarcima savršeno se uklapa u njenu najnoviju izjavu o "tuđim parama", jer je ranije naglasila da partner uvek mora da bude imućniji od nje.

- Logično, ako smo uložile u sebe, da ćemo da živimo od dečkovih para, logično da dečko koji je sa mnom u vezi mora da ima više od mene - rekla je Slađa nedavno, braneći stil života beogradskih starleta.

