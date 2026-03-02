Slušaj vest

Veliki šef je i za ovaj utorak pripremio pravo muzičko iznenađenje za takmičare i gledaoce rijalitija "Elita". Gotovo niko ne očekuje da u Elitu ulazi sveže razvedena pevačica.

Naime, poznati pevači stižu u Elitu gde će takmičarima zapevati, kako svoje, tako i hitove svojih kolega.

Ovog utorka će na žurki za vrhunsku zabavu biti zaduženi: sveže razvedena pevačica Goga Gačić i pevač Srećko Krečar, a sa njima na imanje stiže i DJ Deni.

Goga Gačić u javnosti nakon priča da ju je muž varao sa pevačicom

Pevačicu Gogu Gačić sreli smo juče na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu. Ovo je ujedno bilo njeno prvo pojavljivanje nakon vest da ju je bivši muž Marko Gačić varao sa koleginicom.

Goga nije želela da priča preterano na ovu temu i insistirala je na tome da Marko treba da priča o svemu tome.

- Ne mogu ja ništa da vam kažem o tome. On će vam verovatno više ispričati, on je taj koji treba da priča o tome. Kako žena može da se oseća kada čuje tako nešto? Ja to ništa nisam znala. Ja sam njih podržala, nemam šta da krijem i lažem. Na mrežama sam ih podržala kad su snimili duet.

