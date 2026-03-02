OVAJ DAN ĆE PAMTITI DO KRAJA ŽIVOTA Veliko veselje u domu mlade zvezde Granda, pokloni i čestitke stižu sa svih strana
Mlada zvezda “Granda”, Valentina Matić, koja, uprkos godinama, uveliko puni klubove, sale i restorane i pravi potpuni haos gde god da se pojavi, imala je veliki razlog za slavlje.
Naime, njena porodica i prijatelji okupili su se juče kako bi zajedno sa njom proslavili njen 21. rođendan.
Valentina, koja je u više navrata javno isticala koliko joj znače porodične vrednosti i ljubav prema roditeljima, njen poseban dan je provela u toplini doma sa majkom i ocem.
Porodični ručak, bogata trpeza i glasan smeh ispunili su kuću, ali i fotoalbum sa uspomenana na ovaj dan.
Rođendanska torta i duvanje svećica nije izostalo, a kako je Valentina otkrila, njene želje bile su vezane i za poslovne planove.
- Želim samo zdravlje i sreću, sve ostalo već imam, samo neka nastavi da bude ovako na poslovnom, privatnom i ljubavnom planu i ja sam zadovoljna - kazala je ona.
Nakon porodične idile, Matićeva je veče posvetila prijateljima, te je sa njima uživala i veselila u noćnom izlasku.
Kako se može videti, Valentina je dobila pregršt poklona, buketa cveća, ali i čestitki od strane mnogobrojnih fanova.