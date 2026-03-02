Slušaj vest

Mlada zvezda “Granda”, Valentina Matić, koja, uprkos godinama, uveliko puni klubove, sale i restorane i pravi potpuni haos gde god da se pojavi, imala je veliki razlog za slavlje.

Naime, njena porodica i prijatelji okupili su se juče kako bi zajedno sa njom proslavili njen 21. rođendan.

Valentina, koja je u više navrata javno isticala koliko joj znače porodične vrednosti i ljubav prema roditeljima, njen poseban dan je provela u toplini doma sa majkom i ocem.

Porodični ručak, bogata trpeza i glasan smeh ispunili su kuću, ali i fotoalbum sa uspomenana na ovaj dan.

Rođendanska torta i duvanje svećica nije izostalo, a kako je Valentina otkrila, njene želje bile su vezane i za poslovne planove.

- Želim samo zdravlje i sreću, sve ostalo već imam, samo neka nastavi da bude ovako na poslovnom, privatnom i ljubavnom planu i ja sam zadovoljna - kazala je ona.