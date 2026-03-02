Slušaj vest

Tokom dana je trajala ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Luki Vujoviću.

- Anita i Luka dva mala budžeta. Ovo je realna slika mog i Lukinog odnosa ove godine. Tvoja devojka mi je bila draga i branio sam je, a ona mi je vratila kako jeste. Upozoravao sam te da ne praviš grešku i ne ulaziš u vezu, ali si podlegao pritisku. Ono što je bilo s Aneli je mala maca šta će ti se tek desiti sa Anitom, ali ne jer ona želi nego jer drugačije ona ne može. Meni nije prirodno da ti i Filip budete dobri i da menjate devojke, to meni nije normalno. Znam da ćeš doći kod mene jedan dan kad se budeš pokajao i molićeš me za oprost, ali dobićeš ga kao i svi - rekao je Mića.

Suzana Jovanović otkrila kako će se zvati unuka, pa se dotakla i filma o Saši Popoviću

- Razočaran sam u tebe kao čoveka. Napolju sam te zvao i videli smo se, a ti nekad i nisi mogao. Ti si taj koji si mojoj devojci govorio da je k*rva prošle sezone, a sada si joj dao pet hiljada. Došao sam u situaciju gde mi govoriš da izađem iz odnosa s Aneli i da je izvređam, a kad to uradim onda me napadaš - rekao je Luka.

- Ti si neko koje svoje devojke najstrašnije vređao i ponižavao - rekao je Mića.

- Ja sam tebe životom branio, a ti mene apsolutno nikada - rekao je Luka.

- Ti si neko ko je mene vređao zbog Aneli najstrašnije - rekao je Mića.

- Ja s kojom god devojkom da uđem u vezu ti ćeš je vređati najstrašnije. Sram te bilo, sada je Murat dobio četiri hiljade, a ja tri - rekao je Luka.

Ja ne kupujem mir parama, ništa me to ne zanima - rekao je Mića.

- Aneli dobija pet hiljada? Šta ti je rekao sve loše, daj Anđelu pet hiljada - rekao je Luka.

- Ti mi misliš loše, a ja ne kupujem prijateljstvo parama - rekao je Mića.

Pogledajte dodatni snimak: