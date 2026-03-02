Slušaj vest

Muzička diva Jelena Karleuša prvi put je otkrila koja starija koleginica joj je najviše pomogla u karijeri i time iznenadila sve.

Naime, u emisiji "Pinkove zvezde", gde je Jelena član žirija, tokom komentarisanja takmičara prisetila se svojih početaka. Tom prilikom progovorila je o pevačici Marini Živković, koja se pre nekoliko godina povukla sa scene i o kojoj se danas veoma malo zna u javnosti.

Jelena je ispričala da joj je Marina bila najveća podrška i da joj je večno zahvalna na tome, a takođe je dodala i da ne zna šta se dešava danas sa njom.

- Vozila je Juga i mene klinku od 16 godina pošto ja nisam ni ko da me vozi, niti sam imala love, niti sam imala kola, ona je mene vozila na nastupe, na televizijska gostovanja, zajedno smo išle... Za mene je ona bila i ostala jedna od najboljih folk pevačica. Ja ne znam šta se trenutno dešava sa Marinom, ona je prava lavica. Imala je ozbiljne hitove, ja bih volela da se takvi pevači vrate jer na sceni uvek ima mesta za dobre pevače i pozdravljam je ovom prilikom, znam da će gledati, ako ne uživo, znam da će joj neko ovo pustiti. Nikad joj neću zaboraviti to što mi je bila podrška kada sam ja imala 16 godina i kada sam joj počinjala. Hvala joj - poručila je Karleuša.

Nekada pevačica, a sad šamanka

Podsetimo, Marina Živković bila je jedna od omiljenih pevačica u Srbiji koja je devedesetih ređala hitove. Kada se našla na vrhuncu popularnosti, posle pet snimljenih studijskih albuma, donosu potpuno neočekivanu odluku. Stavlja tačku na muzičku karijeru i započinje sasvim drugačiji život. Odlučila je da živi sa dušom i zato je postala šaman.GalleryName

- U šamanizmu sam, zaista. Živeti sa dušom. Radim upravo to. Bavim se čitanjem duša. Dovoljno je da vas gledam u oči i da vas energetski ‘radim’. Ljudi se zezaju i neozbiljno shvataju te stvari. Svaka izgovorena reč je energija. To sve ostaje u etru i ne razgrađuje se. Onda se mi čudimo što nam je tako, a ne razmišljamo da šamaramo gluposti ko nezdravi. Znate, meni je ispunjen život, ostvarena sam kao žena, kao umetnik, kreator. S prijateljicama i sestrama radim u lancu salona u kojem pravimo kreme, organske, od prirodnih sastojaka, anticelulitne - pričala je Živkovićeva.

Ona je objasnila i da nije promenila veru.

- To nije tačno. Ja stvarno ne znam… Kako neko može da bude beli mag? Jedne novine su izbacile pre par godina da sam promenila veru, da sam sada Maha mantra. Vidi, ja nemam veze s tim. Niti znam šta znači to. Veru nisam promenila! Rođena sam u Srbiji, nikada ne bih promenila veru. Ovo je moj predeo. Ja sam ovde rođena, jedem našu hranu. Pričam maternjim jezikom, ne koristim strane reči. To nema veze sa životom. Padalo mi je na pamet i da ih tužim, ali sam odustala. Neka pišu šta hoće, samo neka stave lepu sliku - rekla je Marina.

