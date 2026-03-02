Slušaj vest

Mladi pevač i nekadašnji takmičar Zvezda Granda, Ivan Simić, opljačkan je pred nastup.

Pevač je žrtva onlajn prevare, prilikom čega su mu hakeri sa računa skinuli novac.

Ivan Simić preživeo dramu

Ivan se na svom Instagram profilu požalio na situaciju i upozorio pratioce da obrate pažnju.

- Šokiran sam, pazite se hakera! Probudio sam se sinoć i sa računa mi je skinuto 130.000 dinara, a ni jednu transakciju nisam odobrio - rekao je Ivan Simić.

Kako zbog nastupa u Brčkom nije bio u mogućnosti da ode do banke, kontaktirao ih je.

- Nemam konkretne informacije, ali banka to rešava u narednih nekoliko dana - objasnio je pevač.

Kako ima dokaz sa on nije odobrio trasakcije, banka je uvažila reklamaciju i obavestila pevača da ċe mu novac kroz nekoliko dana biti vraćen.

