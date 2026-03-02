Slušaj vest

Mladi pevač i nekadašnji takmičar Zvezda Granda, Ivan Simić, opljačkan je pred nastup.

Pevač je žrtva onlajn prevare, prilikom čega su mu hakeri sa računa skinuli novac.

Ivan Simić preživeo dramu

Mladi pevač i nekadašnji takmičar Zvezda Granda, Ivan Simić, opljačkan je pred nastup

Ivan se na svom Instagram profilu požalio na situaciju i upozorio pratioce da obrate pažnju.

- Šokiran sam, pazite se hakera! Probudio sam se sinoć i sa računa mi je skinuto 130.000 dinara, a ni jednu transakciju nisam odobrio - rekao je Ivan Simić.

Kako zbog nastupa u Brčkom nije bio u mogućnosti da ode do banke, kontaktirao ih je.

- Nemam konkretne informacije, ali banka to rešava u narednih nekoliko dana - objasnio je pevač.

Kako ima dokaz sa on nije odobrio trasakcije, banka je uvažila reklamaciju i obavestila pevača da ċe mu novac kroz nekoliko dana biti vraćen.

