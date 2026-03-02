Slušaj vest

Igor X, popularni pevač, bio je u vanbračnoj zajednici sa Minom Kostić sa kojom je dobio ćerku Anastasiju. Igor je ispričao nedavno u intervjuu kako je veza sa pevačicom bila turbulentna.

Mina se ovim povodom oglasila. Njen bivši podržao je njenu ljubav sa novim dečkom Manetom Ćuruvijom Kasperom, što se njoj dopalo, ali za sve ostalo kaže da je laž.

1/5 Vidi galeriju O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region Foto: screenshot pink tv

- Da, pogledala sam intervju i čula sam se sa Igorom i drago mi je što je i sam u intervjuu spomenuo da ono kako su Kaspera prikazali pojedini u medijima da to nema veze sa istinom. Najbitnije je da imamo dobar odnos, da volimo naše dete i oboje brinemo o njoj jer nam je to najbitnije. Sve ostalo je laž ... - rekla je Mina povodom oglašavanja bivšeg partnera.

Igor x o ljubavi i raskidu sa Minom

- Mina i ja smo bili u vezi 6 meseci kada je zatrudnela. Tada smo i živeli zajedno. Kasnije se rodila Anastasija, a rastali smo se kada je imala godinu dana. Nismo se nikada venčali, imali smo i isto prezime. Bilo je jako turbulentno. Bilo je tu svega, snimanje emisija, albuma, pesama, nismo imali vremena... Ne znam ko je koga više voleo. Ne postoji stvar zbog koje smo se Mina i ja razišli, to je skup i niz situacija koje su se desile - pričao je Igor za Hype TV i dodao:

- Bio sam presrećan kada sam saznao da je Mina trudna. Da je spomenula kiretažu u tom trenutku jeste, ali to nije bilo ozbiljno, to je bilo u nekoj nervozi. Nije dolazilo u obzir da se tako nešto desi. I kad smo se Mina i ja rastali viđao sam je, bio sa njom i trudio se da ona i Anđela, moja ćerka iz prvog braka budu vezane. Nikada nisam davao propisanu alimentaciju već sam uvek bio tu za njih i davao koliko treba. Nismo imali zajedničku imovinu, a za starateljstvo se nisam mešao, smatrao sam da majka treba da bude uz dete, a da je i otac prisutan - govorio je Kostić.

1/5 Vidi galeriju Igor X i Mina Kostić Foto: Marina Lopičić, Printskrin/youtube, Printscreen/YT

- Iz ovog ugla danas, ne zameram joj ništa. Dok nisam presekao, ja sam sto puta sa njom pričao. Trudio sam se da zadržim odnos, da bar moje drugo dete živi u zajednici. Sama je rekla nedavno da je to odbacivala, nije htela da me čuje. Kada sam presekao, ona je počela da se trudi, ali tada je bilo kasno. Možda je ona pokušala meni da napravi pakao od života, ali nije uspela, to mogu samo ja - govorio je Igor za Hype i dodao:

- Pokušala je u jednom trenutku da brani da viđam ćerku. Otišao sam u nadležne institucije i rešio to. Meni je to bilo teško i neprijatno, ja sam takav, jer su meni deca bitna. Nikada mi nije palo napamet da ja njoj oduzmem dete. I kada sam otišao u socijalnu službu, tražio sam svoja prava i tražio da viđam svoje dete, a ne da joj uzmem starateljstvo ili joj zabranim bilo šta. Kasnije je shvatila neke stvari i izgladili smo odnose i funkcionisali smo bez bilo kakvih institucija.

kurir.rs/blic

