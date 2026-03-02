Slušaj vest

Koncert „Verujem u ljubav" oduševio je sve koji su imali sreće da budu deo te večeri u prepunom Sava Centru. Bila je to noć satkana od emocija, sećanja i bezvremenskih hitova koje je publika pevala uglas, u čast kralja narodne muzike.

Na sceni su zablistali upravo oni pevači koje je Šaban najviše cenio, a među njima i Emir Habibović, koji je poneo jak emotivni teret večeri. Nakon spektakla, Marija Šerifović je na svom vlogu podelila detalje sa priprema, a posebnu pažnju javnosti privukao je snimak sa probe koji je nedavno isplivao.

U polumraku sale, obasjani tek ponekim reflektorom, Marija je uz osmeh pokušala da razbije tremu pred izlazak na scenu i upitala Emira od jedan do deset kolika je trema. Bez razmišljanja je odgovorio "dvadeset"

Smeh je na trenutak ispunio prostor, ali se iza šale jasno videla iskrena emocija. Nije krio koliko mu znači što peva pesme umetnika kakav je bio Šaban, niti koliku odgovornost oseća prema publici i porodici Šaulić, koja je sa posebnom pažnjom i dostojanstvom stajala iza organizacije ove večeri.

Nema sumnje da je upravo taj stepen treme bio dokaz koliko mu je stalo. Kada je Emir Habibović zakoračio pred punu salu, nestala je svaka nesigurnost, ostala je samo pesma, snažni aplauzi i energija koja je ispunila svaki kutak dvorane.

„Verujem u ljubav“ još jednom je pokazao da muzika nadživljava vreme i spaja generacije. Zahvaljujući Mariji i porodici Šaulić, uspomena na Šabana Šaulića nije samo sačuvana, već je te večeri živela punim srcem, kroz svaki ton, i emociju u publici.

