Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, trenutno boravi sa suprugom Markom Miljkovićem na Maldivima, a njihov odmor prekinuli su sukobi na Bliskom istoku.

Zbog istih su i obustavljeni vazdušni letovi u većini delova Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je ovaj par dodatno uznemirilo, jer ne mogu kući da se vrate svojoj porodici.

Luna Đogani se oglasila i otkrila šta se trenutno događa:

- Dobro smo, koliko možemo biti dobro ovde zatočeni na Maldivima, malo smo zabrinuti i nadamo se da će situacija uskoro rešiti. U kontaktu sam sa Ivonom, ženom Dada Polumente, oni su takođe ma Maldivima. Oni su uspeli da uzmu karte preko njihove agencije za 8. Mart, ali makar imaju karte za nazad. Ona mi je predložila da idemo na tu liniju, mi smo pokušali, ali nismo stigli, karte odlaze brzinom svetlosti. Mi za sada nemamo rezervisane karte, ali sve vreme smo na vezi sa raznim ljudima, agencijom, da nam nađu bilo kakav let za Srbiju - rekla je Luna Đogani i dodala:

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani na Maldivima Foto: Instagram

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti.

Kako Luna ističe, svakodnevno prate sve vesti i informacije kako bi se što pre vratili kući.

- Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla je ona, otkrivajući da jedva čeka da vidi ćerkice i porodicu:

- Sutra je trebalo da idemo kući, ali taj let je otkazan, jer je Dubai aerodrom zatvoren, svi letovi narednih dana su otkazani. Da, moj rođendan je 8. Marta, trebalo je da ga proslavim, ali iskreno, ni to mi nije sada važna, nije mi ni žao zbog toga, ako se ne bude desilo, najvažnije mi je da se vratim kući zbog dece. One su u Srbiji, naravno na sigurnom su, njima ništa ne fali, ali sam taj osećaj da sam daleko od njih i da ne mogu da dođem kad želim i kad je trebalo da budem sa njima, nije mi svejedno. Dok ovaj rat nije počeo donekle sam i bila mirna, znam da se vraćam kući za sedam dana, one su kod kuće sa bakom, mi smo stvarno želeli da dođemo ovde da se odmorimo, ovo je bio moj rođendanski poklon, međutim, kad je saopšteno to za rat, više se nisam osećala sigurno i opušteno. Sad samo molim Boga da sve prođe u najboljem redu, da se desi neko čudo da se nađu karte što i da se bezbedno vratite kući.

Teško joj padaju razgovori sa ćerkama

Svaki razgovor sa ćerkama Lanom i Miom joj je veoma emotivan.

- Stalno me pitaju: "Mama, kada ćeš da dođeš?", mlađa pogotovo, starija je svesnija, zna da ćemo doći. Mlađa je jako vezana za mene, kad god je pozovem, jako je tužna, gledam da je malo manje zovem. Starija me zove i kaže: "A gde ste vi to? Što ste vi tu? Pokaži mi ovo, ona" Ona je u tim godinama kada je radoznala. A Lana je samo: "Mama, kad ćeš da dođeš?" Nisu mi suzne oči, ne želim da budem u takvom raspoloženju, jer time ne mogu da dobijem ništa, meni je važno da su one na sigurnom i da su dobro, a ostalo će se rešiti - rekla je ona i dodala:

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Ja sam od onih majki koje ne vole da ostavljaju decu, volim da sam tu, da je sve pod mojom kontrolom, imala sam grižu savesti da ih ostavim, ali sam takođe znala da je ovo dobro za mene i za moj brak, želela sam jako dugo da dođem na Maldive, a sad ne mogu da odem sa njih, da se malo i da se nasmejem.

Luna i Marko će morati svoj boravak na Maldivima da produže sve dok se situacija ne stabilizije. Ipak kako kaže, njima taj finansijski aspekt nije toliko bitan, ali ističe da je život i te kako skup, te da brojnim turistima nije nimalo lako.

- To je veliki problem, Maldivi su jako skupi, nismo ni mi da se kupamo u parama, već smo dosta novca odvojili za ovaj put, dosta smo se istrošili, i već sada smo odvojili jedan deo novca za karte, ne znajući koliko će nas na kraju koštati. Ne mogu ni da zamislim kako je ljudima koji nisu u situaciji da ostanu i da plate. Mi sutra ujutru treba da napustimo ovaj apartman i da odemo u glavni grad Male i da tamo nađemo drugi smeštaj, gde ćemo biti dok ne budemo dobili karte za Srbiju. Ne možemo da ostanemo ovde, sutra već dolaze drugi gosti. Sve košta i sve je skupo, hvala Bogu što smo u situaciji da to sebi možemo da priuštimo, ali opet, to je mnogo novca bačeno. Život je toliko skup, ne volimo da se bahatimo, ovo je situacija kada ne možemo da biramo koliko ćemo da potrošimo.

Silvija Đogani sa ćerkom u Dubaiju

Njena sestra od strica Silvia Đogani, boravi u Dubaiju, te smo Lunu pitali da li su se možda čule, na šta nam je rekla:

- Pa ne, nemam kontakt sa njom, niti sam znala da je u Dubaiju, ali nemam nikakav kontakt sa njom, naravno ako bi nešto trebalo u bilo koje doba dana i noći, da bih bila tu, šta god, ali da se nas dve čujemo, to ne, nikada i nismo imale neki kontakt.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV