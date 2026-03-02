Slušaj vest

Ivana Peters bez sumnje važi za jednu od najboljih pevačica i najmoćnijih vokala na ovim prostorima, ali ono što malo ko zna jeste da je tokom svoje višedecenijske karijere često bila tajno oružje mnogih kolega. Naime, Ivana je bila angažovana kao prateći vokal na brojnim domaćim numerama, pa se sad prisetila i saradnje sa pobednicom "Zadruge" Lunom Đogani.

Iako je svoj glas pozajmljivala mnogim velikim zvezdama, posebnu pažnju javnosti privukao je podatak da je prateće vokale pevala i za manje poznate izvođače, a među njima se našla i bivša rijaliti učesnica Luna Đogani.

Prilikom gostovanja u jutarnjem programu na Radiju S, Ivana se našla pred pravim izazovom kada joj je postavljeno vrlo škakljivo i direktno pitanje - da li se pokajala što je pevala na Luninoj pesmi?

Dala jasan odgovor

1/12 Vidi galeriju Ivana Peters često menja frizuru Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen/Zvezde Granda

U svom prepoznatljivom, profesionalnom maniru, pop pevačica se nije zbunila, već je kratkim i jasnim odgovorom stavila tačku na sva nagađanja.

- Ne, samo sam radila posao. Kao i mnogima - iskreno je odgovorila Ivana, pokazavši da na to gleda isključivo kao na profesionalni angažman.

Pevačica je tom prilikom priznala da iza sebe ima ogroman broj ovakvih studijskih projekata, do te mere da više ne može ni da se seti svim imenima kojima je pevala prateće vokale tokom svoje bogate karijere. Ipak, savršeno dobro pamti za koga je to učinila poslednji put.

- Za Magla bend sam poslednji put snimila prateće vokale - izjavila je Ivana Peters, dokazujući još jednom da je vrhunski profesionalac u svom poslu.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: