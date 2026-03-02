Dok svet prati napade na Bliskom istoku, Anja Bla uživa na plaži u Dubaiju, što je izazvalo lavinu kritika na društvenim mrežama.
ANJU BLA RAZVLAČE PO MREŽAMA ZBOG FOTKE IZ DUBAIJA! Starleta prizor objavila javno, a onda su krenuli jezivi komentari
Dok svet bruji o raketnim napadima i tenzijama koje su zahvatile Bliski istok, a brojne javne ličnosti obaveštavaju kakvo je stanje u Emiratima, influenserka Anja Bla odlučila je da uživa.
Na njenom profilu osvanula je fotografija sa plaže, na kojoj Anja pozira u provokativnom bikiniju, a ovo je odmah podiglo prašinu na internetu.
Foto: Instagram
Pale prozivke
Anja Bla pokazala svoj novi dom Foto: Instagram
Na društvenoj mreži Iks usledila je lavina komentara, a korisnici su isprozivali Blagojevićevu, jer deluje da potpuno ignoriše haos koji je potresao ceo svet.
- "A posle će da plače da je neko spasi odatle Raketama svejedno da li si dobra riba ili ne", "Kapiram je, pre bih poginula u UAE, nego živela u Doboju", "Naradila se, da oladi r*bicu" - bili su neki od komentara.
