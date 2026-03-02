Slušaj vest

Pokojni Saša Popović je u braku sa pevačicom Suzanom Jovanović dobio ćerku Aleksandru, dok je njenog sina Danijela odgajio kao svoje dete. Naslednici nekadašnjeg prvog čoveka "Granda" su nedavno, na godišnjicu Sašine smrti, emotivno govorili o njemu i bolu koji je ostao nakon što ih je napustio, dok je Danijel otkrio kako se Sale postavio prema porodici u poslednjim nedeljama života.

Saša ih je, kako je Danijel naveo, pripremao na ono što dolazi.

- On je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije - istakao je Danijel.

- Jako brzo je prihvatio da je to realno stanje stvari. Nije dopustio da ga teške emocije savladaju - rekao je on u dokumentarnom filmu "Sale".

1/6 Vidi galeriju Prijatelji i porodica u suzama zbog Saše Popovića Foto: Printscreen

Danijel otkrio: "Pamtiću njegovu bezbrižnost"

Danijel je pričao šta je Saša najviše voleo.

- Nekako je najsrećniji bio kad završi sve poslove, sve vezano za emisije, za snimanja, pa može da se opusti kod kuće uz neki teniski meč koji trenutno ide - jasan je bio Danijel Jovanović.

- Pamtiću njegovu podršku i pamtiću njegovu bezbrižnost koja je nekako obuhvatala sve nas. On bi učinio sa svojom bezbriznošću da se svi osećamo tako bezbrižno - istakao je on.

1/6 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Suzana Jovanović: "Zadnji dani su bili najgori"

O Sašinim poslednjim danima provedenim u bolnici u Parizu govorila je njegova supruga Suzana Jovanović.

- Od prvog dana, i inače, a kamoli sada zbog bolesti, bila sam pored njega i danju i noću. Nisam se odvajala, kada ga noću zaboli ja skačem iz kreveta, odmah mu pomognem, strah me da ode do toaleta sam, da ne padne. Idem sa njim, podižem ga, spuštam ga u krevet, sve što je bilo potrebno. Tako isto i u Parizu, tu sam bila u sobi sa njim sve vreme - priča Suzana.

- Ti zadnji dani su najgori. Onda su mu davali morfijum. Doktor je rekao: "Sve što imate da mu kažete recite mu danas ili sutra najkasnije. Počećemo da mu dajemo morfijum i nešto za spavanje i on više neće ni da vas čuje ni da vas vidi" - kroz suze je govorila u pomenutom dokumentarcu.

Pogledajte dodatni snimak: