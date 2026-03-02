Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković nastupala je i prethodnog vikenda, a emotivna scena sa njenog nastupa je sve raznežila.

Lokal u kom je nastupala je bio pun, a atmosfera je bila promenljiva - od toga da su svi na nogama, do toga da publika roni suze.

Pevačica Katarina Živković nastupala je i prethodnog vikenda, a emotivna scena sa njenog nastupa je sve raznežila Foto: Privatna arhiva

Katarina je na nastupu prvi put izvela svoju pesmu "Porok". Već na prve stihove emocije su je potpuno savladale, a glas joj je zadrhtao pred prepunim lokalom. U publici je bila i jedna devojka koja nije krila suze, pa je pevačica zaplakala zajedno sa njom.

Kaća Živković rasplakala obožavateljku Izvor: Privatna arhiva

Dirljiva scena ganula je sve prisutne, a gromoglasan aplauz i ovacije trajali su nekoliko minuta. Ovo veče još jednom je pokazalo koliko su njene pesme snažne i koliko publika oseća svaku reč koju peva.

Katarina o Milici Todorović

Milica Todorović Foto: ATA Images, Printscreen/Instagrtam, printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka, Damir Dervišagić, Printscreen

Podsetimo, Kaća se nedavno osvrnula na koleginicu Milicu Todorović, koja je rodila sina oženjenom partneru, o čemu bruji javnost:

- Milica se snalazi kao majka najbolje na svetu, rođena je da bude majka. Nisam joj davala savete. I ja sam trebala samo sebe da slušam u vezi sina, a ne druge šta su mi pričali. Nisam išla da vidim bebu kod nje. Ne znam na koga liči, ali je mali presladak.

Ne propustiteStars"SIN MILICE TODOROV IĆ JE PRESLADAK!" Katarina Živković progovorila o njenom majčinstvu i poručila: Ne treba slušati druge..
WhatsApp Image 2026-02-25 at 21.02.54.jpeg
StarsKAĆA I STOJKE UPOZNALI MILICU SA OŽENJENIM PARTNEROM: Sadašnji i bivši Todorovićkin dečko sarađivali sa nekadašnjim vođom rakovičkog klana
Milica Todorović katarina ivkovic.jpg
StarsU OVOJ VILI KAĆA ŽIVKOVIĆ ŽIVI SA STOJKETOM! Pevačica se snimala pa sve okačila javno: Čisto bogatstvo, svaki kutak vrišti od luksuza
Slika zaslona 2026-02-23 u 16.11.27.png
Stars"NE MORA DA BUDE UKLJUČEN U SVE..." Katarina Živković otkrila istinu o odnosu sa Stojketom: "Neću da kažem da pomaže jer..."
Katarina Zivkovic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV