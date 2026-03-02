Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković nastupala je i prethodnog vikenda, a emotivna scena sa njenog nastupa je sve raznežila.

Lokal u kom je nastupala je bio pun, a atmosfera je bila promenljiva - od toga da su svi na nogama, do toga da publika roni suze.

Katarina je na nastupu prvi put izvela svoju pesmu "Porok". Već na prve stihove emocije su je potpuno savladale, a glas joj je zadrhtao pred prepunim lokalom. U publici je bila i jedna devojka koja nije krila suze, pa je pevačica zaplakala zajedno sa njom.

Dirljiva scena ganula je sve prisutne, a gromoglasan aplauz i ovacije trajali su nekoliko minuta. Ovo veče još jednom je pokazalo koliko su njene pesme snažne i koliko publika oseća svaku reč koju peva.

Katarina o Milici Todorović

Podsetimo, Kaća se nedavno osvrnula na koleginicu Milicu Todorović, koja je rodila sina oženjenom partneru, o čemu bruji javnost:

- Milica se snalazi kao majka najbolje na svetu, rođena je da bude majka. Nisam joj davala savete. I ja sam trebala samo sebe da slušam u vezi sina, a ne druge šta su mi pričali. Nisam išla da vidim bebu kod nje. Ne znam na koga liči, ali je mali presladak.

