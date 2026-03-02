Slušaj vest

Blogerka i pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, otišla je na odmor sa kog trenutno ne može da se vrati.

Zbog rata na Bliskom istoku zatvoren je vazdušni saobraćaj, a Luni i Marku je otkazan let.

Kako ističe Đoganijeva, još uvek nema ni naznaka kad će se i kako vratiti u Srbiju, a situacija joj je još stresnija jer ćerke Mia i Lana nisu sa njom.

Inače, i Lunina sestra po ocu, Silvija Đogani, takođe ne zna kako će da se vrati, a ona je trenutno sa ćerkom u Dubaiju.

Kako Luna ističe, iako su u srodstvu, kontakt nemaju, niti su ga ikada imale.

- Pa ne, nemam kontakt sa njom, niti sam znala da je u Dubaiju, ali nemam nikakav kontakt sa njom, naravno ako bi nešto trebalo u bilo koje doba dana i noći, da bih bila tu, šta god, ali da se nas dve čujemo, to ne, nikada i nismo imale neki kontakt - priznala je Luna Đogani za Blic.

"Evakuisane smo!"

Ćerka Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, Silvija Đogani, oglasila se iz Dubaija nakon što su ona i njena ćerka evakuisane.

Na Instagram profilu podelila je trenutak dok čita molitvu i opisala situaciju koja je uznemirila mnoge.

- Ja sam u Dubai Marini, subotom je ovde krcato i prepuno turista, brodova, šetnje... Sve vreme čujem eksplozije, baš je jezivo. Čula sam se sa prijateljima koji rade na aerodromima u Dubaiju i kažu da je tamo frka i da su otkazani letovi. Mi smo dobro, hvala na pitanju, ali evakuisane smo - izjavila je Silvija Đogani ranije za "Blic", dodajući da se trudi da ćerki ne prenosi paniku.

Silvija je na Instagramu podelila fotografiju na kojoj čita Psalam 69 iz Starog zaveta, tražeći utehu i snagu u molitvi.

