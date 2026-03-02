Slušaj vest

Bivšem rijaliti učesniku, Alenu Hadroviću, zabranjen je ulazak u Crnu Goru. On se tim povodom oglasio i otkrio detalje.

Alen kaže da je za zabranu saznao slučajno, kada je sa prijateljima krenuo u Crnu Goru, a na granici su mu rekli da je nepoželjan.

- Ne znam šta da vam kažem, osim da sam vraćen sa granice. Moji partneri iz restorana u kojem sam suvlasnik i ja smo zaustavljeni na granici od strane policajaca Crne Gore, to jest od strane graničara. Bili su jako ljubazni, to moram da istaknem, međutim, dobili su naređenje sa vrha da sam ja nepoželjna osoba za Crnu Goru. Ne znam o čemu se radi, ali mislim da su možda problem moje objave na Instagramu protiv nekih delovanja vlade Crne Gore. Oni kažu da mi je to u julu stavljeno, sad ne znam o čemu je reč. Razočaran sam da ne mogu da vidim grobove babe i dede u Beranama, jer meni neki centri moći određuju da li sam zabranjen ili ne, u zemlji odakle sam - rekao je Alen i dodao:

- Duboko sam razočaran, jer jedino u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni može da se dogodi da neko projektuje zabranu, jer ja nemam ni jedno krivično delo i nisam osuđivan. To samo može tamo da se desi, jer su procenili oni koji su ne znam, izgleda jači od bilo koje službe i procenjuju ko će da uđe u zemlju, a ko ne. Srbin sam koji je poreklom iz Crne Gore, gde su mi grobovi babe i dede i moram da budem tužan i poražen, jer se to dogodilo.

O problemima u braku

Alen i Maja Hadrović su nedavno govorili o problemima u braku.

- Mnogo mi je čudno što pričamo o tome i sada mi je smešno, jer sam ishitreno odreagovala što se tiče otpraćivanja sa Instagrama, jer nisam znala da će takvu reakciju da izazove u javnosti. Posle sat vremena su svi krenuli da mi pišu i odmah sam mu rekla koliko god da sam ljuta, vraćam sve jer mi je sve to bilo tenzija. Svađa je izbila jer je on otišao poslovno do Soluna u vezi nekog lokala i onda sam videla da je on uveče izašao i to je stavio na “stori“ i iznervirala sam se, jer mi to nije rekao – rekla je Maja, dok je Alen dodao:

- Izašao sam sa čovekom koji drži lokal u Solunu i sa njim zajedno radim na otvaranju lokala u Grčkoj, a Maja se probudila preko noći i videla da sam izašao. Naravno, rekao bih joj ujutru to, ali ona se toliko naljutila da me je otpratila i blokirala. Nisam ništa želeo da sakrijem, ali nisam joj rekao i nema kod nje zaj******** - iskren je bio on, dok je Maja nakon svađe želela da istera pravdu.

