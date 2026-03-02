Slušaj vest

Folker Darko Lazić se sa ženom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom i dalje nalazi na Maldivima, gde su, zbog situacije na Bliskom istoku i privremenog zatvaranja vazdušnog prostora prinuđeni da produže boravak.

Kaća je otkrila da intenzivno rade na pronalaženju rešenja kako bi se što pre vratili u Srbiju, a porodica se trudi da ostane pozitivna i maksimalno iskoristi vreme na egzotičnoj destinaciji.

Uživaju na brige ne misle

Sa peščane plaže, Katarina Lazić i Darko Lazić oglasili su se nasmejani i raspoloženi. Darko je u jednom trenutku podigao Kaću u zagrljaj, a njih dvoje nisu skidali osmehe sa lica dok su pozirali pored tirkiznog mora.

Pevač je uživao u opuštenom izdanju, noseći kupaći šorts, dok je Katarina bila u helankama i topu, pokazujući prirodan i ležeran stil.

Darko Lazić i Katarina na Maldivima Foto: Printscreen

Iako su planovi za povratak trenutno neizvesni, čini se da porodica Lazić uspeva da zadrži vedar duh i uživa u svakom trenutku provedenom zajedno.

