Slušaj vest

Milica Marjanović, supruga košarkaša Bobija Marjanovića podelila je na Instagramu sliku iz izlaska. Milica se provodila sa drugaricama, a jedan detalj svima je zapao za oko.

Naime, društvo je uživalo u restoranu, a za jelo su imale ostrige.

Inače, ostrige su poznate i po tome što su navodno afrodizijak.

Milica Marjanović jede afrodizijak Foto: Printscre

Ljubav planula na neobičan način

Brak Milice i Bobana Marjanovića počeo je pomalo neobično. Košarkaš je više puta isticao da je trebalo puno vremena da ubedi suprugu da mu pruži šansu. Bobi je bio uporan i, naravno, osvojio je.

- Upoznali smo se u Vršcu, kod mog prijatelja, koji je slavio rođendan. Milica mi se odmah dopala, a ona je u početku bila pomalo rezervisana, ali nisam odustajao - ispričao je Boban ranije.

Par je u braku od 2014. godine i prošle godine su proslavili jubilej. Milica i Boban su imali dva venčanja, jedno venčanje u Srbiji, a zatim i venčanje na plaži u Meksiku iste godine.

1/9 Vidi galeriju Milica Marjanović i Bobi Marjanović Foto: Instagram/mrsbobi, Printskrin/Instagram, Instagram

Marjanović je vrlo pažljiv prema svojoj lepšoj polovini, a za posebne datume, ne libi se da iskaže svoje iskrene emocije. Jednom prilikom je supruga Bobana Marjanovića za rođendan dobila muzičko iznenađenje u pravom smislu te reči, kada joj je Bobi otpevao Ledi Gaginu pesmu "Shallow".

- Boban voli da priređuje duhovita iznenađenja. Često zna da mi napiše pesmu, imam nekoliko sačuvanih. Oduševio me je kad mi je otpevao pesmu Ledi Gage - rekla je Milica o tome u intervjuu za Gloriju.

Pogledajte dodatni snimak: