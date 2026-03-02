Slušaj vest

Pevačica Jelena Tomašević sinoć je hitno hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Ona se sada oglasila na Instagramu i otkrila kako se oseća.

Jelena je rekla da joj podrška u ovim trenucima jako znači.

- Dragi moji, mnogo vam hvala svima na divnim rečima podrške! Ugrejali ste mi srce. Ja se osećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza vertigo. Sledeći put ćemo pevati o moru i Suncu - napisala je ona šaljivo zbog toga što ima pesmu pod istim nazivom.

Kako se sve desilo?

Podsetimo, koncert pevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je sinoć nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Ona je odmah prebačena u bolnicu.

Iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mesta, publika je uspela da čuje samo jednu pesmu.

Već tokom izvođenja druge numere, Jelena Tomašević je iznenada kleknula na kolena, nakon čega su joj članovi benda pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.

Pevačica je odmah prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja.

Šta je vertigo?

Vrtoglavica (vertigo) je intenzivan osećaj okretanja, ljuljanja ili kretanja okoline/tela, koji izaziva strah i gubitak ravnoteže, a najčešće je uzrokovan problemima u unutrašnjem uhu (vestibularni sistem) ili mozgu. Često je praćena mučninom, nistagmusom (nevoljnim pokretima očiju) i šumom u ušima. Tretman zavisi od uzroka, uključujući vežbe repozicioniranja, lekove ili fizikalnu terapiju.

