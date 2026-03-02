Slušaj vest

Rijaliti takmičarka Stanija Dobrojević bila je na Bahamima, odakle se svakodnevno oglašavala, a pisalo se da ju je tamo odveo njen navodni dečko, koji je pet godina stariji od nje. Stanija je u više navrata poručivala da na toj destinaciji i te kako uživa, pa se njen bivši partner Asmin Durdžić oglasio tim povodom, a sad je pokazala da očigledno ne mari za komentare na njen račun.

- Ako je Stanija okačila stori da je na Bahamima sa dečkom, da ti kažem tajnu ona ima drugaricu koja živi u Majamiju, koja je bila sa nama dobra, one su se posvađale zbog mene. Ako je okačila da je na Bahamima sa dečkom, to je laž, jer ta drugarica sa svojim dečkom gradi hotel na tim Bahamima i restoran na vodi i one male vikendice. Ako je tamo, tamo je sa drugaricom koja to gradi, pa je povela Staniju za reklamu biznisa, a za medije da tera da je na Bahamima sa novim dečkom - ispričao je Asmin u rijalitiju "Elita" kad je saznao za priče o njoj i imućnom partneru.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti takmičarka Stanija Dobrojević bila je na Bahamima, odakle se svakodnevno oglašavala, a pisalo se da ju je tamo odveo njen navodni dečko, koji je pet godina stariji od nje Foto: Printscreen

Stanija je sad podelila slike na kojima je vidimo na pomenutoj lokaciji u veoma smelim izdanjima.

- Jutarnji mir - napisala je kratko u opisu objave, ističući šta joj je potrebno po ustajanju iz kreveta.

"Staniji je partner rekao da sa njom želi brak"

- Stanija je nedavno uplovila u vezu sa muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i poseduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promeni veru, sada to više ne spominje. Bitno mu je da je uz nju, i ništa mu drugo nije važno - naveo je nedavno dobro obavešten izvor.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić, Shuuterstock

- Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan deo hotela i plažu gde će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dve drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u nameri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve - ispričao je izvor blizak starleti za "Informer".

