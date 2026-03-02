Slušaj vest

Pevač Darko Lazić na odmoru je doživeo niz pehova. Sve je počelo kada je shvatio da mu supruga nije spakovala donji veš zbog čega je prinuđen da tokom celog odmora nosi isti veš.

Darko je sve podelio sa pratiocima.

Darko Lazić nosi isti veš na odmoru
Foto: Printscreen

- Perem gaće! Zašto perem gaće? Zato što sam u njima došao, a nisi mi spakovala druge i sad svako veče perem gaće da bi mogao da ih nosim sutra. Kao u vojsci... Jedne gaće nosim sedam dana! - govorio je besno Darko dok je prao veš u kupatilu.

Kaća je sada podelila sliku iz dvorišta i pokazala da se bokserice suše

- Nije se šalio - napisala je ona uz emotikone koji plaču od smeha.

Kaća i Darko zarobljeni na Maldivima

Podsetimo, Darko Lazić se sa ženom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom i dalje nalazi na Maldivima, gde su, zbog situacije na Bliskom istoku i privremenog zatvaranja vazdušnog prostora prinuđeni da produže boravak.

Katarina i Darko Lazić na Maldivima Foto: Printscreen/Instagram

Kaća je otkrila da intenzivno rade na pronalaženju rešenja kako bi se što pre vratili u Srbiju, a porodica se trudi da ostane pozitivna i maksimalno iskoristi vreme na egzotičnoj destinaciji.

Ne propustiteStarsEVO ŠTA DARKO I KATARINA RADE DOK SU ZAROBLJENI NA MALDIVIMA! Par odlučio da uradi ovu stvar na plaži, kamera snimila svaki pokret
Slika zaslona 2026-02-27 u 16.14.05.jpg
StarsHAOS NA ODMORU: Darko Lazić usred noći polugo provaljivao u smeštaj: Isplivao snimak (VIDEO)
Darko Lazić usred noći provaljivao u smeštaj
StarsDARKO LAZIĆ I KATARINA POBEGLI NA KRAJ SVETA! Nakon 13 sati leta stigli na rajsko ostrvo, jednom fotografijom zakucali čitav internet
Darko Lazić i Katarina Lazić
Stars"MUŠKO JE! MOŽE MU SE" Evo ko je po Stojinom mišljenju najuspešnija zvezda "Granda": Sve je na mestu!
andrija_popovic_30012025_0292 (1).JPG

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV