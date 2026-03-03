Slušaj vest

Influenserke Sara i Anja Damnjanović nalaze se u Dubaiju gde prolaze kroz pakao otkako je Iran napao Emirate. Sada se Sara oglasila i otkrila da su evakuisane iz stana u kojem su se nalazile, i u hotelu su gde je bezbedno.

- Dobro smo. Stanje juče i danas deluju bolje, alarmi su se povremeno palili, ali ne svuda. Kod nas ne u poslednja dva dana. Čuju se rušenja raketa u daljini. Jutros su nas probudila dva jača udara, ali je bilo sve u redu - rekla je Sara.

- Pratićemo šta se dešava, i dalje smo u hotelu.

Ostale bez dokumenata

Podsetimo, majka Sare i Anje se oglasila kada su počeli napadi na Dubai i otkrila sa čime su se njene ćerke susrele.

- Njih dve su bile u apartmanu na 24. spratu. Kada je pala prva bomba od straha su istrčale napolje i ostavile gore stvari, između ostalog i pasoše. Bez dokumenata, njih dve ne mogu da odu u drugi hotel, a naša ambasada je udaljena više do 100 kilometara. Najveći problem je taj što zgrada pored njihove gori i ne dozvoljavaju im da se vrate po stvari. Ovo je užas, ja sam pod ogromnim stresom - rekla je ona i dodala:

- Trnem od straha, samo da mi se neko javi, da dobijemo neki odgovor. Nisam ja jedina majka koja brine za svoje dete tamo.

Inače, Biljana Tipsarević je podelila uznemirujući snimak iz Dubaija tokom napade, koji možete videti iznad.