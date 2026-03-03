Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković juče je proslavila rođendan. Ona je trenutke sa intimnog slavlja podelila na Instagramu gde je od pratilaca dobila pregršt komentara i čestitki.

Sanja je pozirala dok je duvala svećice, a veliku pažnju je privukla neobična torta. Naime, voditeljka je odabrala Pavlovu tortu, ali ne klasičnu već mini verziju odnosno "mini Pavlova gnezda".

Na stolu se nalazio i buket belih ruža, a voditeljka je blistala u elegantnoj, zatvorenoj crnoj haljini, a stajling su dodatno upotpunile biserne minđuše.

"Još jedna godina, još jedna želja… I dalje blistam - napisala je voditeljka u opisu.

Inače, mnogi se iznenade kada čuju da je voditeljka napunila 52 godine.

Sanja Marinković Foto: Printscreen/Inst6agram

Nedavno bila na Bliskom istoku

Podsetimo, Sanja je nedavno bila na Bliskom istoku gde je sada ratno stanje. Kada su počele da joj stižu poruke zabrinutih pratilaca, ona se oglasila i otkrila da se vratila u Beograd pre nego što je situacija eskalirala. Ona je takođe otkrila da je upravo u Dohi naučila da uživa u životu.