Bivša zadrugarka i influenserka Anja Todorović trenutno boravi u Dubaiju gde je ratno stanje. Ona se sada oglasila i otkrila da je trenutno na bezbednom.

Anja se osvrnula na glasine po mrežama i istakla da je u Dubai došla sa dečkom.

- Dragi ljudi, svesna sam komentara i poruka koje mi poslednjih dana stižu. Želim da razjasnim - u Dubaiju sam sa svojim dečkom, došli smo na kratko putovanje i zatekli se ovde pre nego što je situacija eskalirala. Trenutno smo bezbedni, pratimo uputstva vlasti i čekamo da se sve smiri kako bismo se vratili kući - napisala je ona na svom Instagramu i dodala:

- Moli vas da ne verujete glupostima i izmišljotinama koje kruže po mrežama. Nisam ovde iz nebrige niti zbog bilo kakvih "priča" koje se šire. U ovakvim trenucima svima nam treba malo više razumevanja i manje osuđivanja. Hvala svim koji su poslali reči podrške -znači više nego što mislite. Čuvajte sebe i svoje najbliže.

Šuška se da joj preti zatvorska kazna

Podsetimo, Anja je nedavno u TikTok lajvu snimila raketu, a na mrežama su se pojavili navodi da joj zbog toga preti kazna zatvora.

- Jao ljudi, opet je puklo gore. Tu non stop pucaju, tu gde je ova raketa sad pukla. Ja sam u hotelu na 14. spratu - kazala je Anja Todorović.

- Nema letova do daljnjeg, saopšteno je da do 7. mata nema letova, ali ne znam. I bolje što su zaustavljeni avioni. Meni je hotel plaćen do 13. marta, videćemo za dalje. Nadam se da će sve da bude okej. Nije prijatno, kome bi bilo prijatno da mu lete rakete iznad glave. Uplašena sam, ali sam dobro. Ja sam u Barši Nadam se da će sve proteći okej, pogotovo meni koja sam paničar. Noć kad dođe, meni je sve mnogo strašnije. Ako vam je za utehu, rekli su nam da smo bezbedni. Rekli su da će Dubai uraditi sve da se građani zaštite. Ne znam da li da zovem ambasadu, šta oni mogu da urade.

Nakon toga su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da je sadržaj koji je objavila mogao doprineti širenju panike među stanovništvom Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je prema tamošnjem zakonu ozbiljno kažnjivo delo.