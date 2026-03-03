Slušaj vest

Aleksandra Prijović sa fanovima podelila je fotografiju svoje ćerkice Arije kako bezbrižno spava u krevetu, ističući da je danas za nju i njene najmilije veoma poseban dan.

Njena naslednica je upravo napunila pola godine.

- 6 meseci - napisala je Prijovićeva uz emotikon roze srca, ne krijući ponos i sreću.

Aleksandra Prijović Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Aleksandra se porodila 3. septembra i na svet donela ćerku kojoj su ona i Filip dali moćno ime.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.