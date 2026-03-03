ALEKSANDRA PRIJOVIĆ SE OGLASILA USRED NOĆI: Objavila fotografiju iz porodične kuće, sve raznežila rečima (FOTO)
Aleksandra Prijović sa fanovima podelila je fotografiju svoje ćerkice Arije kako bezbrižno spava u krevetu, ističući da je danas za nju i njene najmilije veoma poseban dan.
Njena naslednica je upravo napunila pola godine.
- 6 meseci - napisala je Prijovićeva uz emotikon roze srca, ne krijući ponos i sreću.
Podsetimo, Aleksandra se porodila 3. septembra i na svet donela ćerku kojoj su ona i Filip dali moćno ime.
Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".
U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.
Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.
- Filip je odabrao ime, meni se jako svidelo. A Aki ju je jako lepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan - rekla je Aleksandra nedavno.