Kan Džinović, sin pevača Harisa Džinovića i Meline, objavio je fotografiju iz noćnog izlaska i iznenadio svojom transformacijom.
Kan, za razliku od ćerke Đine koja se svakodnevno oglašava putem društvenih mreža i koja je zarobljena u Dubaiju, svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Kan koji je poznat po posvećenosti zdravom načinu života i treningu, sada je objavio fotografiju putem Instagrama i ostavio sve pratioce bez teksta.

Kan Džinović
Kan Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Kan je sada pokazao koliko je muževana kada je pustio bradu i pozirao u uskoj beloj majici koja je pokazala svaki mišić koji gradi godinama.

Melinin sin koji je odbio da upozna maminog bogatog verenika, uživao je u izlasku u jednom beogradskom noćnom klubu sa prijateljima, ali i mamio uzdahe svih devojaka kako u klubu, tako i putem mreža.

Haris dao savet sinu

Podsetimo, posle razvoda Harisa i Meline, Kan je ostao da živi sa ocem u vili na Senjaku. Otac i sin imaju otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu 'leba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete" - rekao je o nasledniku i potencijalnim snajkama.

