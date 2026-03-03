Slušaj vest

Privatni snimak eksplicitnog sadržaja Dare Bubamare je pre nekoliko godina isplivao je u medije, a nakon toga je pevačica bez dlake na jeziku progovorila o intimi.

Iskreno o intimi

- Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose - izjavila je Dara i otkrila da na društvenim mrežama redovno dobija nepristojne ponude i golišave fotografje:

- Blokiram sve na društvenim mrežama koji mi šalju nepristojne ponude. Šalju mi gole slike, pa na šta to liči? Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira - govorila je pevačica za Informer svojevremeno.

Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda sva u crvenom Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

"Lepo se osećam"

- Malo sam na nekoj dijeti, teško mi je,ali dobro. Ja sam uvek na nekim dijetema, prvi dani su najteži. Skinula sam par kilograma, sada se lepo osećam – rekla je nedavno Bubamara za Grand, a na pitanje kako uspeva da stalno uspeva da bude dobro raspoložena, rekla je:

- Ispunjena sam što se tiče porodice, svi su živi i zdravi i naravno ljubav isto - rekla je Dara sa osmehom.

Ovako je nekada izgledala pevačica:

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara nekada Foto: Printscreen TikTok, Printscreen Instagram, Printscreen

Nameštaljka

Pevačica Dara Bubamara ponovo se našla na meti skandala. Poslednjih dana pojedinim profilima na društvenim mrežama, kao i po zatvorenim Vajber grupama, kruži eksplicitni snimak nage žene za koju pojedinci tvrde da je poznata pevačica.

Sporni video brzo se proširio internetom, a uz njega se dele i komentari u kojima se iznose tvrdnje da je na snimku upravo Dara. Ipak, muzička zvezda je za naš Kurir bila izričita u tvrdnji da s tim snimkom ona nema nikakve veze i da je reč o pokušaju diskreditacije.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara u žiži Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES

- Ovo nema veze sa mnom. Zloban narod. Ni moj lik, ništa, bože sačuvaj. Ja nemam takve snimke. Mogu da smeštaju, ali to nema veze sa mnom. Ovo je druga žena skroz. Samo neka smeštaju. Vidi se da nisam to ja. Smešno mi je, zaista - rekla je Dara.