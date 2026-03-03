Slušaj vest

Pevač Boban Zdravković bio je gost u Bugarskoj, kada je u selu Begunovci organizovano slavlje povodom praznika Todorova subota koja se obeležava prve subote tokom Velikog posta.

Meštani sela Begunovci nisu mogli da dočekaju da dođe Boban Zdravković, a kako navode tamošnji mediji, nastala je prava histerija kada su ga ugledali. Oni su najpre pohrlili da se slikaju sa njim i naprave uspomenu, a kada je počeo da peva gotovo svi su ga pratili uglas.

Boban Zdravković u Bugarskoj  Foto: Printscreen/Instagram

Takođe, u blizini je postavljen i poljski WC, a kako pišu Bugari, dolazak Bobana Zdravkovića ispratio je i vatromet.

Ljudi komentarisali njegov stajling

Zdravković je u Bugarsku došao u belu kožnu jaknu sa nitnama, a njegov nastup ranije i dalje se prepričava zbog stajlinga.

Tom prilikom nosio je versaće majicu. šareni sako i lakirane cipele. Video sa nastupa se munjevitom brzinom.

Mrežama su brzo krenule da kruže fotografije i razni komentari na račun njegovog stajlinga.

"Jel ovo neka šala? Šta je ovo ovo obukao?", napisao je jedan korisnik Tvitera.

kurir.rs/blic

