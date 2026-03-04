OVA GRANDOVA BALERINA RASTURILA JE LJUBAV NEMANJE STEVANOVIĆA I MILENE ĆERANIĆ: Danas ima državni posao i dvoje dece, evo kako izgleda (FOTO)
Nekadašnja "Grand" balerina, Dragana Milošević, proslavila se učešćem u rijaliti programu "Farma" gde je bila jedan od favorita.
Miljenica publike
Gledaocima je tada posebno bio interesantan Draganin odnos sa njenim bivšim dečkom, pevačem Nemanjom Stevanovićem koji je u tom trenutku u rijaliti programu bio sa svojom tadašnjom devojkom Milenom Ćeranić.
Ovako sada izgleda Dragana:
Druga sezona rijalitija ostala je upamćena po brojnim svađama i okršajima ovog ljubavnog trougla, a da je publika obožavala Draganu potvrđuje i to što se visoko plasirala i zauzela treće mesto.
Po izlasku sa "Farme", bivša balerina se povukla sa malih ekrana, a danas živi potpuno drugačije. Udala se, ostvarila kao majka, a treutno radi u Elektroprivredi.
"Posle Farme sam išla kod psihologa"
Podsetimo, Milena Ćeranić nedavno je rekla kako učešće na "Farmi" pamti kao izuzetno traumatično, a kako tvrdi po izlasku iz rijalitija je imala 43 kilograma i bolovala od anoreksije.
- Dugo nisam mogla da pričam o tom rijalitiju, jer je ostavio ozbiljne posledice na mene, znaš bude ti krivo što su te pogrešno videli, videli su te onako kako su me mediji predstavili. Istina me nikad nije bolela, makar da jesam, nikad se ne bih ljutila. Takva sam, bolujem od zla, jesam zla, baš me briga, zla sam sebi nisam vama, ili moji loši postupci, loše postupam prema sebi, a ne prema vama, ko ste vi da sudite o bilo čemu? Radila sam dosta sa psihologom na tome i sada mogu i jako sam ponosna na sebe, zaista zbog toga - pričala je nekad Milena.
