Popularni pevač i bivši učesnik „Zvezda Granda“, Nemanja Stevanović, već godinama važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na estradi. Ipak, njegovo srce pripada Jeleni, ženi s kojom je u braku od 2014. godine.

Njihova ljubavna priča počela je na nesvakidašnji način, a njihova veza i danas intrigira javnost.

Primetio je u masi devojaka

Nemanja Stevanović nije samo poznat po svom glasu, već i po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Njegova supruga Jelena, iako prirodna lepotica, retko se pojavljuje u medijima, što dodatno budi interesovanje.

Nemanja i Jelena upoznali su se na njegovom nastupu, gde su, kako pevač kaže, „celo veče razmenjivali poglede“.

„Na kraju sam joj prišao, iako je bila malo suzdržana jer sam poznat. Ali, samo se femkala“, ispričao je Nemanja jednom prilikom. Njihova ljubav ubrzo je procvetala, a venčali su se u martu 2014. godine na gala svadbi kojoj je prisustvovala gotovo cela estrada.

Otkrio da imaju sitne nesuglasice

- Volim da čujem Jelenino mišljenje, a drugo je pitanje da li ću ga uvažiti. Zavisi koliko mi odgovara to što čujem (smeh). Poštujemo se i usaglašavamo u svakom pogledu. To je važno i zbog nas samih, i zbog deteta, koje odrasta u zdravoj atmosferi. Jedine nesuglasice među nama vezane su za kupovinu nameštaja, tu nikako ne možemo da nađemo kompromis. Srećom, pa se nameštaj ne kupuje svaki dan - otkrio je pevač.

Pevač se sa porodicom preselio u Crnu Goru

Nemanja Stevanović sa suprugom Jelenom i ćerkicom pre tri meseca otpočeo je život u Crnoj Gori.

- Živi nam se pored mora. Svakako u zadnjih nekoliko godina dosta radim u Crnoj Gori, tako da mi je još bliže. Može nam se. Nema nikakve razlike da li živimo ovde ili tamo, ali pretpostavljam da će mi biti kvalitetniji život pored mora. Životna želja mi je da živim pored mora – rekao je on u emisiji "Zvezde Granda - Specijal".

Kurir/Blic