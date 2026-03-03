Slušaj vest

Milena Ćeranić pre nekoliko godina izbačena je iz "Granda", a jednom prilikom je osula drvlje i kamenje po svojim kolegama.

Naime, Ćeranićka je tada istakla je da je doživela veliku sabotažu u svetu muzike.

"Želela sam da se izborim sama"

- Uvek sam se vodila time da ne diram nikoga prva, tačnije onom starom: "Ne diram te, ne diraj me" Mnogo je onih koji su na sve načine pokušavali da mi odmognu, i to kada sam bila pilence. S druge strane, imala sam svoj izraženi karakter i dok sam bila dete. Nisam znala šta su skotovi dok ih nisam upoznala. Samoinicijativno sam ušla u estradni svet, i nisam želela da me brane mama, tata ili neko mnogo jak. Želela sam da se izborim sama, i to me je ojačalo.To su idioti, skotovi i zli ljudi koji odavno ne mogu da me povrede ili pomere - rekla je ona i dodala da je naučila da uživa u svakodnevnim sitnicama.

0W9A6953.JPG
Foto: Damir Dervišagić

 "Ljudi se pogube kad zarade mnogo para"

- Ozbiljan sam hedonista, i volim da uživam. Nisu to neke krupne stvari, već sitnice. Ljudi se često pogube kada počnu da zarađuju mnogo para, i kada dobiju sve. Tada najčešće zaborave da uživaju u onome što ima vrednost, što je istinski lepo, što ostaje kao uspomena. I ja sam to zaboravila u nekom trenutku, ali sam se vratila. Nikada me nisu vezivala mesta, ali dragi ljudi i uspomene s njima jesu - zaključila je Milena.

Milena Ćeranić Foto: Promo, Promo/Marko Arsić

Nakon Mileninih reči oglasio se i Žika Jakšić koji je prokomentarisao njene izjave.

- Ogledao sam ceo intervju Milene Ćeranić. Impulsivna je i sada kao i kad je bila mlada, ali sada odaje utisak zrele osobe koja zna šta želi. Lep intervju, uživao sam gledajući ga. Što se tiče njenih komentara u vezi mog ponašanja vezanog za raskid saradnje sa "Grand" produkcijom, mislim da je razumljivo što se ljuti na mene. Istina je da sam uvek bio protiv toga da "Zvezde Granda" idu na "Farmu" jer sam smatrao da njima ta vrsta popularnosti ne treba i da je to moralna po*nografija koja im dugoročno ne može doneti ništa dobro. Istina je da se ona onako impulsivna, nije snašla u tadašnjem rijalitiju i da je svojim ponašanjem i postupcima prema tadašnjem momku Nemanji Stefanoviću navukla gnev šire publike - ispričao je Žika tada.

1612--damir-dervisagic-koki.jpg
Milica Pejković i Milena Ćeranić
screenshot-23.jpg

