Jedan od najvoljenijih regionalnih pevačaŽeljko Samardžić, predstavio je novu pesmu „Cvjetaj mimozo mala“, emotivnu priču satkanu od uspomena i ljubavi.

Numera donosi toplinu juga, miris mora i sećanja na detinjstvo, ali i snažnu poruku o radosti življenja i novim počecima.

Ova pesma nije samo muzička razglednica juga, već i simbol večne mladosti i nostalgije koja greje srce.

„Ako si cvet, budi mimoza“, rekao je nekada Viktor Igo, a ovu toplu priču Željko je preneo i u pesmu.

Foto: ATA images

Na pitanje koja emocija ga je vodila tokom snimanja i da li danas muziku doživljava više kao ličnu ispovest Željko je emotivno odgovorio.

– Za mene je to bio poseban doživljaj. Prolazile su mi slike mojih roditelja, ranog detinjstva, vrtića u hotelu „Boka“, osnovne škole u Igalu i vremena kada se gradila Jadranska magistrala. Sećam se dana kada me je moja pokojna majka Nada zamolila da nešto otpevam nobelovcu Ivi Andriću prilikom jednog susreta. Sećam se vremena kada smo jeli pinjole i kada smo majkama brali mimoze. Eto, to je moj Herceg Novi – poručio je Samardžić.

Nova pesma još jednom potvrđuje da umetnik koji traje decenijama i dalje ume da probudi najtananije emocije publike, spajajući lične uspomene i univerzalne poruke ljubavi u jedinstvenu muzičku priču.