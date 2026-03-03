Slušaj vest

Nataša Alimpić iznenadila je pratioce na Instagramu kada je objavila da se našla na operacionom stolu.

Pevačica je na Instagramu pokazala fotografiju nakon operacije i nešto kasnije otkrila o čemu se radi.

Izvadila silikone

Naime, Nataša je otišla kod hirirga radi vađenja silikona iz usana koje je godinama nosila. Vremenom je biopolimer (silikon) izmenio oblik te pevačica nije bila zadovoljna izgledom.

Nakon intervencije se oglasila i objasnila zašto se odlučila na ovaj drastičan potez.

- Otok je primetan, sa umerenim bolom. Mogu da vam prenesem utiske da pri intervenciji nisam osetila nikakav bol. Sada ide malo izazovniji period ali sam spremna. Apelujem na sve mlade devojke da ne prave istu grešku sa biopolimerom kao što sam ja u nedostatku novca za hijalurom pre osam godina. Sve one devojke koje imaju biopolimer u ustima želim da osnažim da se usude na ovakav potez kao sto sam ja - napisala je Nataša.

Životna priča Trpela vršnjačko nasilje

Vlasnica je nekoliko autorskih pesama i nagrada po festivalima, a svojevremeno za Kurir govorila je o detinjstvu i teškom početku.

Nataša ima već više od 10 godina radnog staža, a pevanjem je počela da se bavi u lokalu svog oca, kada je sa 15 prvi put uzela mikrofon u ruke. Nakon loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, otišla je od kuće, živela u garaži i pevala dugi niz godina po kafanama i pekla zanat.

U školi je zbog pevanja i želje da pomogne roditeljima trpela vršnjačko nasilje kada su je drugari iz školske klupe ismejavali, nazivali "pevaljkom" i izbegavali. Nije bila u prilici da nosi dobre patike, putuje na ekskurzije što je bio predmet ruganja.

"Živela sam u garaži"

Za Kurir je govorila o teškom početku i prvim koracima na putu do uspeha, te je otkrila da je se sa 16 godina odselila od roditelja kako im ne bi bila na teretu i počela sama da zarađuje za život. S obzirom da nije imala sredstava, bila je prinuđena na stanovanje u garaži.

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

