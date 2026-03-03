Slušaj vest

Lina Božović Marković poznatija kao Lina Bumbar, oduvek je važila za lepoticu.

Još sa 15 godina kada se pojavila na muzičkoj sceni, skrenula je pažnju svojim izgledom i pesmama.

Prirodna lepota

S obzirom da najpopularniji denseri trenutno nastupaju širom regiona, publika je navikla da pevačicu viđa uvek tip - top sređenu.

Lina je na Instagramu hrabro objavila fotografiju gde nema ni gram šminke ni filtera, te je pokazala svoje "pravo" lice. Pevačica je ovom prilikom pokazala kako izgleda u kućnom izdanju i da su godine za nju samo broj.

Baka u 43. godini

Lina je bila zvezda devedesetih godina kada je harala estradnom scenom, a jednim hitom ispisala je istoriju. Mnogi je smatraju vanvremenskom lepoticom, a sa samo 43 godine postala je baka iako na prvi pogled to deluje potpuno neverovatno.

Ovako Lina izgleda danas:

- Ja sam rodila Emu sa 20 godina, a Ema Kasiju sa 23 i eto moje najveće ljubavi. Ćerkice su malo ljubomorne i u fazonu: "A ona je tvoja najveća ljubav?" Naravno, ja to malo karikiram, ali to je stvarno nova dimenzija ljubavi. To je deo mene od dela mene, neverovatno. To ne može da se uporedi ni sa čim do sad. Jedva čekam da budem kao moja baba, koja je čukunbaba koja ima 85 godina i ima svoje čukununuče - sa osmehom je rekla dens pevačica za Kurir.

O vanvremenskom hitu

Lina je za Kurir svojevremeno priznala da je oduvek verovala u "Bumbara".

Ovako je Lina nekada izgledala:

- Neću biti lažno skromna, mi smo znali da će ta pesma biti hit. Znali su autori, znala sam i ja, ceo moj tim je bio siguran u taj projekat. E sad, da će biti toliko vanvremenski, nismo mogli ni da dobacimo ni naslutimo. Pesma "Bumbar" je definitivno obeležila jednu epohu i ja sam izuzetno ponosna na tu devojčicu koja je to iznela vanvremenski.

Sada sve to posmatram kao da je u pitanju neki film u kome je ta devojčica imala glavnu ulogu koja je usput i lepo zabavila. Pesma je odmah postala hit, naravno da je bilo mnogo nastupa koji su u to vreme bili jako naplaćeni, bilo je tu mnogo i turneja po velikim halama. Nisam se bavila finansijama pa čak ni ne mogu da pretpostavim koliko je to sve bilo isplativo u to vreme. Vrlo brzo sam ušla u studio i snimala album. Svim tim finansijama i organizacijom bavio se moj otac, sve je bilo prepušteno njemu.