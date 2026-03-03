Slušaj vest

Nada Topčagić i Suzana Mančić pojavile su se na promociji knjige Zorice Šulc. Pevačica se pojavila u društvu koleginice Dragice Radosavljević Cakane, te su zajedno sedele u separeu.

Susret bez pozdrava

Pevačice su za ovu priliku odabrale crnu kombinaciju, Nada je na glavi imala kačket sa crnim crikonima, dok su se na Cakaninoj jakni našle nitne koje su razbile tamnu nijansu.

Ono što je najinteresantnije jeste da je Suzana Mančić bila u lokalu kada se pojavila Nada sa kojom se nije ni pozdravila. te je ubrzo napustila promociju.

Mnogi prisutni su komentarisali da Nada i Suzana možda nisu pozdravile zbog eksplicitne fotografije koju je pevačica svojevremeno objavila na svojim društvenim mrežama.

Eksplicitna fotografija

Nada Topčagić je svojevremeno potpuno šokirala svoje pratioce na Instagramu kada je na njenom profilu osvanula eksplicitna fotografija sa koleginicom Suzanom Mančić. Ona se tada oglasila pa otkrila da li Nadi zamera ovaj potez.

Naime, one su bile u toplesu, a ovu fotku koja je nastala pre mnogo godina, napravio je Nadin suprug Zlatko.

Mančićeva je nakon objave fotografije podržala njen potez.

"Bile smo lepe, mlade, vesele i bezbrižne, slikale se, pa šta?! To je bilo davnom sada već istorija. Volim Nadu i njen vedar duh", rekla je tada Suzana Mančić.