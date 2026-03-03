"DARKO LAZIĆ ZAGLAVLJEN NA MALDIVIMA, SAMO DA NE KRENE KOLIMA ODANDE" Pevač zarobljen na egzotičnoj destinaciji, društvene mreže preplavljene hit komentarima
Folk pevač Darko Lazić i dalje boravi na Maldivima sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Senom, jer zbog sukoba na Bliskom istoku ne mogu da se vrate za Beograd.
S obzirom na to da je njihov let preko Dubaija, a vazdušni prostor u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata je zatvoren, oni traže rešenje kako da se vrate kući.
Sve što se dešava pevaču izazvalo je brojne komentare na društvenim mrežama, a jedan duhovit post na njegov račun podelio je i on na Instagramu.
- Darko Lazić zaglavljen na Maldivima, nema letova ka Dubaiju. Samo da ne krene kolima odande... - glasi hit objava.
Inače, njegova supruga je objasnila kakva je situacija na Maldivima i ima li izgleda da uskoro nađu ređenje kako da se vrate u Srbiju.
- Šalu na sranu, zbog situacije koja se trenutno dešava u Dubaiju, nemoguće je da se vratimo kako je planiranom. Trenutno tražimo neki slobodan i prihvatljiv let, ono što znamo je da ćemo morati da ostanemo koji dan duže, i da ćemo najverovatnije leteti preko Šri Lanke, Singapura i Istanbula. Neplanirani put oko sveta - napisala je Katarina Lazić pre nekoliko dana i dodala:
- Dosta vas se raspituje i ko snosi troškove smeštaja i karti. Dubai plaća ljudima koji su tamo zaglavljeni smeštaj koliko god moraju da ostanu, ali nama koji smo van Dubaija ne. Znači mi sami plaćamo smeštaj, kao i novu kartu, samo polovina karte koja nam propada će biti refundirana, dodala je.
Inače, na Maldivima su i Sloba Radnović s porodicom kao i Luna Đogani i njen suprug Marko Miljković.