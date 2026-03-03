Slušaj vest

Tin Mlivić, nekadašnji rijaliti učesnik, na mrežama može da se pohvali time da vodi luksuzan život, te često objavljuje razne fotografije sa putovanja i iz skupih hotela, a sada je otkrio kako je došao do novca i uspeha.

Tin je otkrio kako je doneo odluku da ode po uspeh "preko grane", kao i da mu nije bilo lako na samom početku.

Veliki planovi

- Volim da sam u Beogradu, a inače sam na relaciji Hamburg - Beograd. Mene mnogo ljudi i danas pamti po učešću u "Parovima", a već tada sam imao velike planove. Hteo sam uvek da budem uspešan u poslu kojim se bavim. Nisam znao tada čime ću se baviti, ali sam znao da hoću da budem bogat. Možda je to zato što dolazim iz siromašne porodice, pa sam imao velike snove koje sam sledio i hvala Bogu na tome - rekao je Mlivić.

Tin je otkrio i kako sada izgleda njegov život u Hamburgu.

- Ja sam 2019. godine promenio mnogo toga, nakon što mi je umrla baka. Posle sam se preselio u Hamburg, nisam imao diplomu na nemačkom, i došao sam da radim kao pomoćni radnik, a kad sam ušao u tu jednu prostoriju, rekao sam da će to biti moje. Danas imam preko 160 zaposlenih, radimo sa mnogo ljudi. Prvo me je bilo sramota da tražim posao, jer kao, bio sam rijaliti zvezda. Kad su se pare potrošile, shvatio sam da treba da napravim neku promenu. Imao sam 20 evra u džepu i sa tri evra sam kupio pecivo i piće. Krenuo sam da radim i delili smo sedmoro ljudi i ja sobu i kupatilo. Radio sam razne poslove i odlučio da ću da uspem, tako da sam danas ostvario taj san koji sam hteo davnih dana. Nikada nisam hteo da odustanem, kad god sam donosio odluku, bilo ona dobra ili loša, nekako sam se nje držao. Svako ko donese dobru odluku i čvrsto radi na tome, ne može da ne uspe - kaže i nastavlja:

Negativni komentari

- Sve što se vidi na mom Instagramu jeste moj život. To kako živim zaista je istinito, nema lažnog. Ne radim obične poslove. Smatram da mogu da pridonesem zajednici i na neki drugi način pomoći nekome. Loše čistim, pa nekoga platim da mi očisti na primer kuhinju, i tako uradim dobro delo. U tome nema ništa loše, na taj način mogu dobro da pridonesem zajednici.

Bivši rijaliti učesnik tvrdi da se ne obazire previše na negativne komentare.

- Ti koji me pljuju i sede kod kuće dok jedu čips, mogu samo da ostanu tu gde jesu. Misle da ne bih uspeo bez ljudi oko sebe, ali istina je da niko ne može da uspe bez dobrog vođe u tom smislu. Mnogo nas prijavljuju u Nemačkoj, ima ih koji nas ne vole, ali i onih koji nas vole. Ipak mi nikada ništa nisu našli, a jako sam srećan zbog toga što se ne bavim tuđim životima. Volim kada je neko uspešan. Volim inače i da ljudi misle da ništa ne radim, a zapravo radim dosta toga.

Tin je pričao i o ne tako dobrim porodičnim odnosima.

- Ne odgovaram na poruke ni polusestrama. Nismo u dobrim odnosima i neću davati drugu šansu. Imaš kod mene uvek jednu šansu, a ako me zezneš ti si kriv. Kad su porodični odnosi u pitanju, sa sestričinom sam u kontaktu. To što smo mi braća i sestre, ne znači da smo porodica u klasičnom smislu. Imam prijatelje, svoj privatni život, a da nemam novca, verovatno neke ne bi ni zanimalo da li postojim.

Luksuz

Na luksuz nikada ne štedi i kako kaže, sam zaradi za sebe, pa zato sam i troši.

- Što se tiče tih cifri o kojima se pisalo, da trošim od 50 do 100.000 evra, to jeste tačno, ali ne treba pričati previše o tome u vreme kada neki ljudi zaista loše žive. Nije bitno koliko se troši, ja to zaradim sve sam, trošim svoj novac svakako. Neke stvari su se izvukle iz konteksta, ali dobro.

- Što se rijalitija tiče, ne vidim se u tome ponovo, ali bih recimo, voleo da imam neki svoj rijaliti. Ne bih mogao da živim sa drugim ljudima, da budem budan do četiri ujutru, a ljudi ne znaju da ti kada uđeš u rijaliti, radiš faktički 24 sata. Sada nemam potrebu da se bilo kome dokazujem.