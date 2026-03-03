Slušaj vest

Silvia Đogani je sa ćerkom otputovala poslovno u Dubai gde je planirala da provede dva meseca, ali novonastala situacija usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog saobraćaja u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata ju je prilično uznemirila.

Silvia Đogani se SAD oglasila iz Dubaija.

- Danas sam dobro, malo sam se prilagodila situaciji i smirila prvenstveno zbog moje ćerke - rekla je ona, pa otkrila da li se oseća bezbedno:

- Mi smo legle kada se upalio taj alarm, ja sam zaspala i to me bukvalno preseklo, samo što nisam pala u nesvest od straha, brzo smo se obukle i izašle da vidimo šta se dešava. To su stanari, upoznala sam nekoliko njih koji žive ovde u Dubaiju, oni su u istoj zgradi zajedno sa nama, pijemo zajedno kafu, jer nemamo šta drugo da radimo.

U stalnom je kontaktu s roditeljima

Kako je objasnila, nije došla na odmor, već na poslovni put.

- Nama ovo inače nije odmor, mi smo se preselile na dva meseca da živimo ovde, zato što sam imala planove da se ovde preselimo od septembra konačno, ali sada iskreno ne znam šta ćemo da radimo - rekla je ona, ističući da je svakodnevno u kontatku sa majkom Slađom Delibašić i ocem Đoletom Đoganijem, koji su zabrinuti zbog svega što se dešava:

- Čujem se sa porodicom svakodnevno i sa mamom, tatom, sestrom, oni su jako zabrinuti, pogotovo zbog te prve noći, kada mi nismo gotovo uopšte spavale, sigurno ni pola sata. Oni su bili uznemireni, sa nama na vezi konstantno i jedva čekaju da se vratimo, zabrinuti su. Stupila sam u kontakt sa ambasadom, i dalje niko nema informaciju što se povratka tiče, tako da i dalje čekamo. I dalje nije proglašeno da je skroz bezbedno, mada vidim da opet neki ljudi šetaju, izlaze, ali stiglo je upozorenje da svako bude u svom stanu, i da ne napušta stan dok situacija ne bude skroz bezbedna.

Sklonjene u podrum

Prilikom evakuacije zgrade u kojoj je smeštena, svi stanari su se privremeno sklonili u prostorije u podrumu.

- Mi smo iznajmile stan ovde, smeštene smo u zgradi, to je prostorija na -1, bitno je samo da nema prozora, kao neka bioskopska sala je. Bili su svi uplašeni, sišli su dole, bili smo tu do 6 ujutru. Ćerka je baš hrabra, ne može da veruje da je doživela ovako nešto. Smirena sam, ona ima ima 12 godina, držimo se svih mogućih instrukcija kako bismo bile bezbedne i nadamo se da će ovo što pre da prođe.

Iako su joj planovi bili da se preseli u Dubai, sada jedva čeka da se vrati kući i da bude sa porodicom.

"Čekamo da avioni krenu"

- Čekamo da avioni krenu i da se vratimo kući u Srbiju. Ovo je grad gde svako ima mogućnost da radi ono što voli i da uspe u tome, samo što sada nije pravi momenat, ja sam negde to i osetila pre nego što smo došle, kao da mi sada nije taj momenat, ali kao ajde da probamo i ispostavilo se da intuicija treba da se prati. Nisam uvek sigurna u ono što radim, ali pratim svoje snove i da jednostavno ono što zamislim da pokušam da ostvarim.

