Slušaj vest

Nada Topčagić i Suzana Mančić pojavile su se na promociji knjige Zorane Šulc, ali se nisu pozdravile.

Voditeljka je otišla čim se pojavila Nada Topčagić što je šokiralo sve prisutne.

Toples na obali mora

Mnogi su komentarisali da je razlog možda eksplicitna fotografija koju je pevačica objavila svojevremeno na društvenim mrežama, gde su obe bile u toplesu.

Malo ko se seća kako izgleda fotografija koja je napravila haos u medijima.

Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Nada i Suzana su u vreme nastanka fotografije bile mlade i lepe, a svojim telom su mamile uzdahe svuda gde se pojave. Na jednom od zajedničkih letovanja, rešile su da u toplesu naprave uspomenu, a pevačica je to i objavila pre dve godine na društvenim mrežama. Mančićeva je tada rekla da nema ništa protiv i da su to bila neka lepa vremena.

Nada o potezu Suzane Mančić

Nada je za Kurir nakon odlaska voditeljke progovorila o spornoj fotografiji i ponašanju Suzane, koje kako kaže, uopšte ne razume.

- Suzana Mančić je bila ovde? Da li je pobegla? Ja ne razumem Suzanu za takve stvari. Ja sam se tada slikala u toplesu, moje grudi su bile kao dve pljeskavice. Nisam imala ništa gore. Znate kako ljudi kažu: "Male grudi su lepota i večita mladost". Ja ih imam zato sam takva. Sa velikim grudima ja ne bih znala šta ću, na stomak da legnem naopako, smetalo bi mi. Bili su i Karići tu. Svi su tada želeli da se druže sa mnom, priredili su mi maltene crveni tepih kada su me pozvali na večeru. Bogoljub tada mislim da nije bio, bili su Sreten i Slavica sa decom - rekla je Nada za Kurir i dodala:

1/7 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC, Kurir TV, Printscreen/Novo jutro

- Da sam je videla pitala bih je: "Šta je? U čemu je problem? Daj da raščistimo" Fotografija je divna, zašto bi se naljutila na mene. Mi se znamo sto godina, zajedno smo počele karijeru, to je bila 1977. godina. Imala je cvet u kosi.