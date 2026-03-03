Slušaj vest

U dokumentarcu "Sale", koji govori o životu i karijeri osnivača "Granda" Saše Popovića, emotivno svedočenje o svom odnosu sa estradnim magom, dala je i Jelena Karleuša.

"Ošišala sam se do glave"

Pevačica se prisetila jednog od najtežih trenutaka u svom životu - smrti majke Divne Karleuše i reakcije koju nikada nije zaboravila.

Kako je ispričala kroz suze, u periodu velike tuge odlučila je da se ošiša do glave, verujući da joj ta promena dobro stoji, iako je mnogima to bilo iznenađenje.

- Ošišala sam se do glave, tad mi je umrla majka. Mislila sam da sam lepa, mislila sam da mi baš super stoji, a njemu je to bilo šokantno, a nije rekao ni reč. Sećam se da me je gledao šokirano iz nekog ugla. Taj pogled je bio šokiran kad me je video da sam ošišana do glave - ispričala je Jelena.

Jelena Karleuša sa majkom Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

"Znao je da skaže žen na lep i pametan način"

Ipak, kako kaže, upravo taj trenutak pokazao je kakav je čovek Saša Popović bio.

Saša Popović nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Munja, Privatna Arhiva

- Prišao mi je i rekao: "Kako si lepa". To je bio Sale. Znao je da slaže ženu na neki lep i pametan način - istakla je Karleuša.

Pevačica je naglasila da je Popović uvek bio uz nju u najtežim životnim lomovima.

- U nekim mojim velikim životnim lomovima Saša je uvek bio tu. Kad mi je umrla majka, on je prvi došao u moju kuću da mi izjavi saučešće, prvi me je pozvao, prvi mi je pružio ruku kad su svi bili protiv mene - rekla je muzička zvezda kroz suze.

kurir/informer

Ne propustiteStarsTUŽNIH 7 GODINA BEZ DIVNE KARLEUŠE: Glasom osvajala region, mnoge pevače vinula u nebesa, a ovo je smatrala najvećim uspehom (FOTO)
divna-karleusa.jpg
StarsBIVŠA POZNATA PEVAČICA, A SAD ŠAMANKA POMAGALA KARLEUŠI KAD NIJE IMALA DINARA! Pop diva sve priznala: Vozila me je Jugom svuda...
Jelena Karleuša
StarsKARLEUŠA NA GODIŠNJICU SAŠI POPOVIĆU DOŠLA SA KAPULJAČOM NA GLAVI: Slomila se u zagrljaju udovice Suzane (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2026-02-28 at 12.03.22 copy.jpg
StarsOTKRIVENO KOJU PEVAČICU DUŠKO TOŠIĆ POSEĆUJE REDOVNO: Evo i zašto dolazi kod Jelenine koleginice
Screenshot 2024-11-23 152822.jpg

JK: Duška više ne spominjem ti bivši partneri vole da zabranjuju ženama Izvor: Kurir televizija