"OŠIŠALA SAM SE DO GLAVE TADA" Jelena Karleuša o Saši Popoviću i njegovoj pomoći nakon smrti majke Divne: U velikim životnim lomovima...
U dokumentarcu "Sale", koji govori o životu i karijeri osnivača "Granda" Saše Popovića, emotivno svedočenje o svom odnosu sa estradnim magom, dala je i Jelena Karleuša.
"Ošišala sam se do glave"
Pevačica se prisetila jednog od najtežih trenutaka u svom životu - smrti majke Divne Karleuše i reakcije koju nikada nije zaboravila.
Kako je ispričala kroz suze, u periodu velike tuge odlučila je da se ošiša do glave, verujući da joj ta promena dobro stoji, iako je mnogima to bilo iznenađenje.
- Ošišala sam se do glave, tad mi je umrla majka. Mislila sam da sam lepa, mislila sam da mi baš super stoji, a njemu je to bilo šokantno, a nije rekao ni reč. Sećam se da me je gledao šokirano iz nekog ugla. Taj pogled je bio šokiran kad me je video da sam ošišana do glave - ispričala je Jelena.
"Znao je da skaže žen na lep i pametan način"
Ipak, kako kaže, upravo taj trenutak pokazao je kakav je čovek Saša Popović bio.
- Prišao mi je i rekao: "Kako si lepa". To je bio Sale. Znao je da slaže ženu na neki lep i pametan način - istakla je Karleuša.
Pevačica je naglasila da je Popović uvek bio uz nju u najtežim životnim lomovima.
- U nekim mojim velikim životnim lomovima Saša je uvek bio tu. Kad mi je umrla majka, on je prvi došao u moju kuću da mi izjavi saučešće, prvi me je pozvao, prvi mi je pružio ruku kad su svi bili protiv mene - rekla je muzička zvezda kroz suze.
kurir/informer