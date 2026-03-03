Slušaj vest

"Ošišala sam se do glave"

Pevačica se prisetila jednog od najtežih trenutaka u svom životu - smrti majke Divne Karleuše i reakcije koju nikada nije zaboravila.

Kako je ispričala kroz suze, u periodu velike tuge odlučila je da se ošiša do glave, verujući da joj ta promena dobro stoji, iako je mnogima to bilo iznenađenje.

- Ošišala sam se do glave, tad mi je umrla majka. Mislila sam da sam lepa, mislila sam da mi baš super stoji, a njemu je to bilo šokantno, a nije rekao ni reč. Sećam se da me je gledao šokirano iz nekog ugla. Taj pogled je bio šokiran kad me je video da sam ošišana do glave - ispričala je Jelena.

"Znao je da skaže žen na lep i pametan način"

Ipak, kako kaže, upravo taj trenutak pokazao je kakav je čovek Saša Popović bio.

- Prišao mi je i rekao: "Kako si lepa". To je bio Sale. Znao je da slaže ženu na neki lep i pametan način - istakla je Karleuša.

Pevačica je naglasila da je Popović uvek bio uz nju u najtežim životnim lomovima.

- U nekim mojim velikim životnim lomovima Saša je uvek bio tu. Kad mi je umrla majka, on je prvi došao u moju kuću da mi izjavi saučešće, prvi me je pozvao, prvi mi je pružio ruku kad su svi bili protiv mene - rekla je muzička zvezda kroz suze.

