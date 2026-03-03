Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić već neko vreme sa ćerkom Tarom živi u jednom prestoničkom hotelu. Njima često društvo pravi njen partner, kompozitor Goran Ratković Rale koji je viđen kada je došao u hotel, a nekoliko sati kasnije njih dvoje su izašli zajedno. Inače, on je u ponedeljak u pratnji Ane došao u bolnicu na pregled jer ga očekuje operacija srca.

Rale je odmah po dolasku dobio zaduženje i tražio je po kolima maramu za pevačicu, a onda je otkrio novinarima da će danas saznati kada će biti operisan.

- Dobro sam, ne znam kad će me primiti na operaciju, danas posle tri sata ću saznati. Juče sam završavao sve oko papirologije. Ana je u hotelu, tražim neku maramu za nju, ne mogu da nađem - rekao je Rale kratko, a potom se uputio u hotel.

Nakon nekoliko sati, Ana Nikolić je izašla napolje, u stajlingu koji je bio i te kako upečatljiv za ovo doba dana.

Pevačica je na sebi imala providnu haljinu celu u cirkonima ispod koje se nazirao donji veš, preko je nosila kaput bordo boje, na glavi je imala mrežicu i tamne naočare za sunce.

Ana nije bila raspoložena za davanje intervjua, ali je kratko poručila da je Raletu uvek velika podrška i da će sve biti okej što se tiče njegove operacije.

- Biće sve okej, nije ništa drastično, ja sam uvek podrška - rekla nam je Ana.

Inače, noć u hotelu u kom Ana živi košta 20.000 dinara.

Podsetimo, Rale je nedavno zaprosio Anu, sa kojom je već neko vreme u turbulentnoj vezi. Rale je u donjem vešu u svojoj kući kleknuo pred Anu i pitao je da li bi htela da bude njegova žena.

Pao je pred njom na kolena, ona ga je ljubila, a onda je izvadio prsten.

- Je l to prsten? - pitala je pevačica.

U jednom trenutku Rale je stavio svoju glavu na kolena pevačice koja je sela u fotelji. 

Odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta veoma je turbulentan, a kompozitor je čak imao zabranu prilaska pevačici. Oni su se nakon toga pomirili, pa ponovo raskinuli, pa su se opet spojili. 

Ana je govorila i da li je između njih bilo fizičkih sukoba.

- On će reći "ne", tako ga je posavetovao advokat, a ako nastavi tako da laže ja ću ga stvarno tužiti, prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena. Nisam ga napadala nožem, ali pikslama i sa svime što sam dohvatila po stolu gađala sam ga više puta - rekla je u podkastu kod Bokija 13.

Kurir/Blic

