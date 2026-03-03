Slušaj vest

Pevačica i bivša učesnica rijalitija „Zadruga“ Milica Milisavljević Dugalić danas ima poseban razlog za slavlje. Njena ćerka Maša proslavlja rođendan, a ponosna mama tim povodom oglasila se dirljivom porukom koja je ganula mnoge.

Milica Milisavljević Dugalić sa ćerkom Foto: Preent Screen

- Danas je za mene poseban dan. 03. 03. 1988. donela sam na svet jedno majušno biće, devojčicu koja mi je oplemenila život. Maša Stevančević. Srećan rođendan jedinice moja, hvala ti na ljubavi i podršci koju mi nesebično pružaš. Voli te majka beskrajno - poručila je Milica Dugalić.

Podsetimo, odnos majke i ćerke privukao je veliku pažnju javnosti kada je Miličina ćerka Maša zatrudnela dok je pevačica još uvek boravila u rijalitiju.

Za nju je to bio pravi šok, jer je ovu radosnu informaciju o trudnoći saznala upravo pred kamerama. Po izlasku sa imanja u Šimanovcima, pevačica se praktično nije odvajala od ćerke i koristila je svaki slobodan trenutak da bude uz nju.

Kruna njihove porodične sreće bio je dolazak prinove, kada je Miličina naslednica na svet donela sina koji je dobio ime Luka.

"Došao mi je Luka. Postala sam najsrećnija baba divnom dečaku. Maša me je opet usrećila", podelila je tada svoju neizmernu radost ponosna baka na društvenim mrežama, uz prateći video snimak.

Danas, na Mašin rođendan, ova porodica ima još jedan prelep razlog za okupljanje, osmehe i slavlje.

Osvrnula se na svoje učešće u rijalitiju

Podsetimo, Milica Dugalić je bila učesnica rijalitija Elita 8 pa se osvrnula na svoje učešće , nakon čega je nastavila da analizira trenutne ukućane Bele kuće. Progovorila je o tome kakvi su pojedini takmičari, o tome ko je razočarao i na koji način.

- Videla sam jednu lepu i zgodnu ženu, koja ima tužne oči i tužan osmeh. Videla sam da ima neki problem. Uvek je na ivici pucanja, ali ne može da se otvori. To je njen suprug koji živi za rijaliti program. Empatija kod njega ne postoji. On je društven čovek. Nije od onih koji se zatvaraju. Ume ozbiljno da provocira. Jelena mi je rekla: "On je isterao mog dečka iz rijalitija", pitala sam je "Ko je udario koga", a onda mi je odgovorila: "Uroš njega". Njegov ostanak u rijalitiju je broj jedan