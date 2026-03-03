Slušaj vest

Kija Kockar danas je na vom Instagram profilu podelila fotografiju koja je zabrinula mnoge.

Naime, ona je uslikala da se nalazi ispred Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, bez bilo kakve smernice o čemu se radi i kojim povodom je tu.

Podsetimo, Kija Kockar operisana je u ponedeljak 5. novembra 2018. na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Pre toga, Kristina je u svojoj knjizi priznala da ima 3 tumora.

Kako je objasnila, za zdravstvene probleme je saznala tri meseca od završetka "Zadruge", ali, kako je naglasila, njen život nije smrtno ugrožen.

Kristina je navela da je čim joj je lekar saopštio da ima tri tumora pozvala bivšeg muža Slobodana Radanovića i priznala je da, posle saznanja da je njeno zdravstveno stanje ugroženo, nije mogla da dođe sebi, te da joj je bilo teško da poveruje da ju je posle svega i to zadesilo.

Kristina u knjizi navodi da je u tom momentu zbog narušenog zdravlja krivila i sebe i Slobodana - Radanovića zbog svega što joj je uradio, a samu sebe zato što je dozvolila da je stres u toj meri utiče na nju. Zanimljiv detalj koji je otkrila jeste taj da je Slobodan u to vreme skoro pet dana proveo pored nje. Kristina je navela da je u narednom periodu čekaju redovne kontrole, te da su joj se hormoni usled stresa poremetili.

Oglasila se Kija Kockar

Tim povodom kontaktirali smo Kiju, koja nam je otkrila razloge svog odlaska u Institut, ali i podelila neke nepoznate detalje kroz koje je prošla u poslednjih nekoliko meseci.

- Danas sam bila na redovnoj kontroli kod mog hirurga Igora Spurnića na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, koji me je uspešno operisao 2018. godine, kada su mi otkriveni tumori na dojkama. Jedan tumor je tada operisan, dok su ostali ostali pod redovnim nadzorom, jer su benigni i mali. Od tada redovno idem na kontrole i kod njega i kod doktorke Zorke Damjanović, jer svoje zdravlje shvatam veoma ozbiljno.

- Pored toga, imam predispoziciju za dijabetes, odnosno stanje predijabetesa koje držim pod kontrolom zdravom ishranom, bez stresa i redovnim pregledima. U mojoj porodici postoji istorija dijabetesa i zato dodatno vodim računa o sebi.

Prošla pakao zbog nuspojava

Prošla sam zaista pakao zbog nuspojava terapije koju sam primala. Bol je zahvatao svaki mišić, svaku kost i glavu. Nakon toga primila sam još jednu injekciju koja je ponovo izazvala jake nuspojave. Nisam mogla da ustanem iz kreveta, nisam mogla da spavam, nisam imala snage ni za šta. Taj osećaj je bio nepodnošljiv. Hvala Bogu, moj verenik je bio uz mene sve vreme i olakšao mi je taj period koliko je bilo moguće - rekla je Kija, pa dodala da je bila besna kada je saznala da je ključni lek izostao.

- Terapija jeste dala dobre medicinske rezultate, ali je šok bio veći kada sam saznala da važan lek, koji je trebalo da bude uključen u ceo proces, nije dat. Mislim da sam u svojoj 36. godini prvi put osetila emociju čistog besa. Vreme ne mogu da vratim.

Na kraju, rezultat koji je bio očekivan nije postignut upravo zato što taj lek nije bio uključen. Čak i da je uzrok bio nešto drugo, to ne možemo da znamo, jer najvažniji deo procesa nije bio pokriven. I to je pitanje koje ću zauvek nositi sa sobom - otkrila je ona.