OTKRIVENO U KAKVIM JE ZAISTA ODNOSIMA NADA TOPČAGIĆ SA SNAJKOM! Usnimili smo ih zajedno, ovi kadrovi govore više od hiljadu reči! (VIDEO)
Nada Topčagić već decenijama važi za jednu od najpopularnijih folk pevačica na domaćoj estradi, ali jednako uspešno gradi i svoju porodičnu sreću daleko od scene. Njen suprug, Zlatko Đorđević, najveća joj je podrška, kako u privatnom, tako i u poslovnom smislu, budući da je godinama angažovan kao njen menadžer.
Najveći ponos ovog para je sin Miroslav, kojem su oduvek bili bezrezervna podrška. Otkako se oženio i dobio decu, Nada i Zlatko svoju ljubav i pažnju nesebično dele sa snajom i unucima, uživajući u ulozi bake i deke.
Koliko su odnosi u porodici skladni, svedoči i trenutak koji je zabeležio novinar Kurira, na promociji knjige Zorana Šulc, gde su Nada i snaja Gorana zajedno pozirale, grlile se i sa osmehom razgovarale.
Ko je Nadina snajka?
Podsetimo, sin Nade Topčagić nema običaj da se eksponira u javnosti, ali zahvaljujući njegovim roditeljima nije tajna da je u braku sa lepom Goranom Đorđević. Ćerku Mariju dobili su 2011. godine, a kasnije je na svet stigao i sin Marko.
Pogledajte ove kadrove:
Gorana, baš kao i njen suprug, ima uspešne roditelje, što je malo poznat podatak. Naime, njen otac je akademski slikar Zoran Kusmuk, rodom sa Pala, gde i danas ima svoj atelje.
U umetničkim krugovima zna se da je bio učenik Mersada Berbera, zbog čega je na njegovim slikama vidljiv uticaj tog autora.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: