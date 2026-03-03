Slušaj vest

Nada Topčagić već decenijama važi za jednu od najpopularnijih folk pevačica na domaćoj estradi, ali jednako uspešno gradi i svoju porodičnu sreću daleko od scene. Njen suprug, Zlatko Đorđević, najveća joj je podrška, kako u privatnom, tako i u poslovnom smislu, budući da je godinama angažovan kao njen menadžer.

Najveći ponos ovog para je sin Miroslav, kojem su oduvek bili bezrezervna podrška. Otkako se oženio i dobio decu, Nada i Zlatko svoju ljubav i pažnju nesebično dele sa snajom i unucima, uživajući u ulozi bake i deke.

Koliko su odnosi u porodici skladni, svedoči i trenutak koji je zabeležio novinar Kurira, na promociji knjige Zorana Šulc, gde su Nada i snaja Gorana zajedno pozirale, grlile se i sa osmehom razgovarale.

Nada Topčagić sa snajkom

Ko je Nadina snajka?

Podsetimo, sin Nade Topčagić nema običaj da se eksponira u javnosti, ali zahvaljujući njegovim roditeljima nije tajna da je u braku sa lepom Goranom Đorđević. Ćerku Mariju dobili su 2011. godine, a kasnije je na svet stigao i sin Marko. 

Gorana, baš kao i njen suprug, ima uspešne roditelje, što je malo poznat podatak. Naime, njen otac je akademski slikar Zoran Kusmuk, rodom sa Pala, gde i danas ima svoj atelje.

U umetničkim krugovima zna se da je bio učenik Mersada Berbera, zbog čega je na njegovim slikama vidljiv uticaj tog autora.

