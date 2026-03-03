Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija i supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević retko kada priča o teškom detinjstsvu koje je imala. Porodičnu harmoniju poljuljala je dijagnoza koju je dobio njen brat, cerebralna paraliza.

Kristina je prvi put o borbi koju su vodili kao porodica progovorila pre pet godina, kada ju je u rijalitiju Zadruga, Janjuš pitao kako joj je brat.

- Pa, doktori su ga uništili, imao je upalu... To je bila teška borba, on je u Veterniku, posećujemo ga. A posle sam dobila i još dva brata, od deset i trinaest godina - odgovorila je Kristina tada.

Ona je sada ispričala da je upravo zbog takve situacije u porodici počela da radi, kako bi mogli da plate sve troškove lečenja.

- Počela sam rano da radim da pripomognem izdržavanju porodice pošto su mi braća mlađa od mene. Počela sam da radim sa 17 godina, još sam išla u školu. Ne mogu da kažem da sam bila jedini učesnik u tome. Otac i majka su mi sposobni. Svi ti finansijski problemi koji su postojali bili su posledica lečenja mog brata koji ima cerebralnu paralizu- rekla je ona.

Kristina je dodala da je između nje i bolesnog brata razlika samo tri godine, te da u detinjstvu, kada mu je pomoć bila najpotrebnija, nije mogla mnogo da učestvuje.

Međutim, čim je stasala, preuzela je deo tereta na sebe. Kako bi pomogla svojim poštenim roditeljima, sa samo 17 godina počela je da radi promocije jogurta i mleka po prodavnicama. Svojoj porodici je bila i ostala ogroman oslonac u ovim teškim životnim iskušenjima.

O burnom odnosu Kristijanom

- Kada sam ja bila trudna tada je počeo da igra rulet. Tu je bilo raznih scena. Čudi me da nikada nismo izašli u novine pošto sam ja na prilično grube načine ulazila u kazino. Bilo je i demoliranja. Mislim da je Farma bila sjajna stvar koja se desila. Nikada nisam mislila da će zaglaviti totalno u to. Čak sam sa jednim detetom trudna otišla u Crnu Goru, nisam mu rekla. Ujutru sam kupila kartu. Svašta sam nešto probala da ga osvestim, par meseci je to trajalo. Jednostavno nervirala me je njegova tvrdnja. Jeste da je mnogo para donosio kući od toga, ali nije bio tu. To vreme koje nije bio tu jako me je nerviralo - rekla je Kristina, a potom priznala da joj je Kristijan pretio:

- Neću reći da sam rekla u afektu, jer je istina, bila sam istrigerovana Kristijanovim postupcima kada smo se razišli letos. Jeste mi pretio ubistvom, ali ga ja nisam shvatala ozbiljno. Koliko god to zvuči pogrešno na hiljadu načina, ali se nikada Kristijana nisam plašila u fizičkom smislu.

