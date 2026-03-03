O prostituciji

- Naravno da poznajem takve devojke. Poznajemo ih svi mi. Često me je sramota kada me povezuju sa rijalitijem, a njega najčešće povezuju sa prostitutkama. Jako mnogo takvih devojka je prošlo kroz takve programe da bi digle sebi cenu, da bi se kotirale da bi zarađivale malo više, što je na veliku štetu rijalitija. One su tako ukaljale te formate i učesnike koji su tu došli da zarade novac ili promovišu svoj posao - rekla je tada Zorica i dodala:

- Kada sam ušla u četvrtu sezonu "Parova", zatekla sam se sa pojedinim imenima i prvo veče sam sebi napravila velike probleme. Oni su tada rekli da sam pljuvala taj rijaliti, ali ja sam pljuvala učesnice. Bilo me je zaista sramota. Kao da sam pala sa kruške. Tokom boravka sam se stalo preispitivala da li je ljudi gledaju kao jedinku, pojedinca i vide moje kvalitete i mane, ili kao jednu celinu. Tada je više bilo devojaka sumnjivog morala. Istina je da sam dolazila u situaciju, da kada se nalazite u nekom intelektualnijem okruženju, bude vas stid i sram da kažete da ste bili u rijalitiju. Nažalost odmah to povezuju sa tim. Bila sam dete iz radničke porodice i moj cilj jeste bio novac. Poreklo moje zarade se zna i zna se čime se bavim tokom ovih deset godine, tako da mi se ne kače etikete prostitucije. Nikada nisam privođena, niti viđena u katalozima. I niko ne može da kaže da me je platio. Glupo je reći da nikada ne bih, ali bi mi to bila poslednja opcija u životu, da spasim posao. Za sada nisam na rubu propasti, ali mogu da kažem da imam dovoljno godina za brak i porodicu, a ne za učešće u rijaliti.