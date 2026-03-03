Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović progovorila je o pokojnom Saši Popoviću, sa kojim je godinama sarađivala kroz muzičko takmičenje "Zvezde Granda". Marija je sigurna da je Saša i dalje pomalo ljut na nju, pa je otkrila i zbog čega.

- Okej, možda je na mene sigurno malo ljut i dalje... - rekla je prvo Marija, pa objasnila da je poslednjih godina u "Zvezdama Granda" bila nezadovoljna što je i dalje bila u ulozi žirija.

1/6 Vidi galeriju Marija Šerifović na komemoraciji Foto: Marko Karović

- Znao je on da sam ja već dve, tri godine kukala - dodala je pevačica u dokumentarnom filmu "Sale".

- Sigurna sam da je na sve vas ponosan zbog načina na koji ste pristupili formatu od trenutka kada njega nema - jasna je bila Marija.

Marija o Saši: "Morala sam da imam nešto njegovo"

Kako je Marija ispričala, želela je da sa sobom ponese nešto što će je zauvek podsećati na prijatelja, mentora i čoveka koji je ostavio dubok trag u njenom životu i karijeri, Sašu Popovića.

U tome joj je pomogla njegova dugogodišnja asistentkinja.

Estrada na pomenu Saši Popoviću:

1/11 Vidi galeriju Estrada na pomenu Saši Popoviću Foto: Kurir, Kurir/A.Panić

- Ja sam otišla do nje i pitala je: "Dejo, da li ima nešto u Saletovoj kancelariji što je njegovo, što je ostalo i tu stoji i postoji otkad radite zajedno, dakle od 1998. godine jer bih to ponela kao uspomenu sa sobom" - rekla Marija u pomenutom filmu.

- Prvo je bila neka firmirana majica, D&G razume se (smeh), u kojoj je svirao harmoniku u pauzama, a druga je bila kao nožić od zlata, star skoro 30 godina kojim je otvarao koverte, i tu u mojoj kući stoji na posebnom mestu zajedno sa svim dragim uspomenama - ispričala je Marija i dodala:

- Nisam naprosto želela da izađem iz ovog studija i da se odvojim na neki način od formata "Zvezde Granda", a da ne ponesem i fizički nešto što je njegovo.