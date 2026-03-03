Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Rada Vasić šokirala je javnost neobičnom objavom u kojoj čestita rođendan preminulom suprugu. Rada, koja već nekoliko godina vodi borbu sa karcinomom, posetila je grob svog supruga Radeta Vasića na njegov rođendan.

Foto: Preent Screen

Uz fotografiju kraj njegovog groba, napisala je i kratku emotivnu poruku.

"Dragi moj, srećan ti rođendan. Po prvi put ti na ovaj način čestitam rođendan. Teško mi je bez tebe i da te poljubim na današnji dan, volim te", napisala je Rada.

Njena objava izazvala je veliku pažnju. Dok su jedni njen potez protumačili kao izraz tuge i ljubavi, drugi su smatrali da je neprimereno deliti takve trenutke na društvenim mrežama i da je cela situacija veoma bizarna.

1/5 Vidi galeriju Rada Vasić Foto: Pritnscreen, Printscreen

Podsetimo, Rada Vasić otkrila je da je nekada htela da ženi sinove i da u kući ima snajke, međutim, oni su odlučili da u međuvremenu promene pol.

Ana i Ivana Nikolić, danas su Radine ćerke koje su nekada bili muškarci, o čemu ona danas otvoreno govori.

- Nadala sam se boljem, očekivala sam nešto bolje. Da dobijem snajke i unuke, da se desi svadba, najbogatija i najbolja, za dva sina blizanca. Nama je plan bio da ja idem sa jednim sinom po jednu snajku, a moj suprug sa drugim i da se nađemo svi zajedno. Moja želja se nije ispunila, tako je rekao Bog i sad ih ne bih dala ni za šta - rekla je Rada, brišući suze dok je pričala o snovima koje je godinama nosila u sebi - rekla je Rada u podkastu kod Bokija 13.