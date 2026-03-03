Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Rada Vasić šokirala je javnost neobičnom objavom u kojoj čestita rođendan preminulom suprugu. Rada, koja već nekoliko godina vodi borbu sa karcinomom, posetila je grob svog supruga Radeta Vasića na njegov rođendan.

Rada Vasić ćestitala pokojnom suprugu rođendan
Foto: Preent Screen

Uz fotografiju kraj njegovog groba, napisala je i kratku emotivnu poruku.

"Dragi moj, srećan ti rođendan. Po prvi put ti na ovaj način čestitam rođendan. Teško mi je bez tebe i da te poljubim na današnji dan, volim te", napisala je Rada.

Njena objava izazvala je veliku pažnju. Dok su jedni njen potez protumačili kao izraz tuge i ljubavi, drugi su smatrali da je neprimereno deliti takve trenutke na društvenim mrežama i da je cela situacija veoma bizarna.

Rada Vasić Foto: Pritnscreen, Printscreen

Podsetimo, Rada Vasić otkrila je da je nekada htela da ženi sinove i da u kući ima snajke, međutim, oni su odlučili da u međuvremenu promene pol.

Ana i Ivana Nikolić, danas su Radine ćerke koje su nekada bili muškarci, o čemu ona danas otvoreno govori.

- Nadala sam se boljem, očekivala sam nešto bolje. Da dobijem snajke i unuke, da se desi svadba, najbogatija i najbolja, za dva sina blizanca. Nama je plan bio da ja idem sa jednim sinom po jednu snajku, a moj suprug sa drugim i da se nađemo svi zajedno. Moja želja se nije ispunila, tako je rekao Bog i sad ih ne bih dala ni za šta - rekla je Rada, brišući suze dok je pričala o snovima koje je godinama nosila u sebi - rekla je Rada u podkastu kod Bokija 13.

