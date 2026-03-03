Slušaj vest

Ana Nikolić se tek sada, nakon nekoliko godina medijske pauze, oglasila i progovorila o svom trenutnom životu, ali i o periodu velike popularnosti koji je trajao godinama.

Sve je počelo 2006. godine kada je pevačica učestvovala na Beoviziji sa pesmom "Romale, romali", koju je, prema tadašnjim pričama, platila 30.000 evra, dok je autor bio Kiki Lesendrić.

Iako nije pobedila, odlučila je da tuži tadašnjeg generalnog direktora RTS-a, Aleksandra Tijanića, verujući da je nepravedno uskraćena za pobedu.

-Miloš Paunović je radio sve koreografije, sebe zovem, prva metla Beograda jer sam obrisala sve plesne sale i čak sam i glavu razbila vežbajući, išla sam modra. Beoviziju sam spremala šest meseci i toliko sam se razočarala što nisam pobedila da sam tužila Aleksandra Tijanića i RTS. To se sve završilo tako što sam zabranjena i posle smrti Tijanića, na crnoj listi sam bila do nedavno, a slučaj su dobili jer su menjali sudije i mafijali, ko zna šta su radili. Iskreno da ti kažem, meni nije ni bio cilj da dobijem slučaj, nego kao ušla sam u polufinale i ništa. Tužila sam ih sve, a Tijanić kad je umro, zvala sam Oliveru Kovačević da vidim za suđenje nešto jer se to razvlačilo, a ona meni kaže ‘ti si na crnoj listi devojko’. I posle Tita, Tito? Okej, mislim njihova publika stvarno nije moja publika - započela je priču Ana Nikolić.

"Ne bih se prijavila nikada više"

-Ne bih se prijavila nikada više, svoj život ne mogu da ispratim, a kamoli to. Kad god pozovem Darka Dimitrova, on je stalno u pripremi dečije Evrovizije i Evrovizije – dečko izađi iz Evrovizije. To je besmisleno, evo pitajte i Mariju Šerifović, toliko je ulagala, dovela Evroviziju u Srbiju, nažalost. Svaka čast što je dovela Evroviziju, ali to je pakao, verujte mi - dodala je muzička zvezda, te otkrila šta se desilo nakon poraza na Beoviziji.

-Te 2006. sam bila razoračara i pala sam u duboku depresiju. Posao nikada nisam radila zbog para, moj život je moj posao, ne radim ga zbog para. Kad sam videla da nisam pobedila na Beoviziji, ja sam otišla u Atinu, to je za mene smak sveta bio. Živim ovaj posao - otkrila je Nikolićeva.

-Nakon toga mi je sve bilo svejedno. Izdala sam album ‘Devojka od čokolade’, ali nisam htela da ga promovišem. Onda se moj rođeni brat Marko povredio i naša majka je dala predlog da on bude moj menadžer i stvarno se snašao fantastično, 15 godina je bio moj menadžer i živeo je moj život, a to nije lako - otkrila je u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Nestašno dete

Naime, Ana Nikolić nedavno je govorila o svom detinjstvu i odrastanju, te je priznala da je bila vrcavi devojčurak, ali da je oduvek u sebi nosila i nešto tradicionalno.

Nikolićeva je jednom prilikom priznala da je bežala sa časova, ali da nikad nije radila ono što je većina njenih vršnjaka.

- Kad sam bila klinka nisam bila svesna svega toga koliko sam nestašna, ali sam bila odličan đak sve petice, ali jedan kec iz vladanja uvek. Nikad nisam pušila travu, ali sam se tukla i pravila cirkus, bežala sam sa časova i bila tu glavni organizator. Moj život je sam po sebi kontroverzan - priznala je pevačica i dodala:

- Sa jedne strane sam tradicionalna, a sa druge strane nekako se trudim da idem u korak sa vremenom, ali mi nekad teže ide - rekla je Ana.