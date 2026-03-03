Slušaj vest

Pevačica, Aleksandra Radović često iznosi kontroverzne izjave koje znatno razljute javnost.

Nedavno je izazvala pažnju izjavom o Tini Ivanović, tvrdeći da je ne poznaje, iako joj je Tina pevala prateće vokale.

Sada se u emisiji kod koleginice Svetlane Cece Ražnatović pojavila sa vrlo suptilnom, ali perfidnom opaskom, aludirajući na period kada je Ceca bila u zatvoru.

- Sećaš li se euforije koja je bila oko pesme "Kao so u moru" - pitala ju je Ražnatovićeva.

- Bila si tad tu, ne? - dodala je Aleksandra.

- To je bila 2002. godina - poručila je kratko Ceca.

-"A jeste zmijurina" - bio je jedan od komentara.

Aleksandra Radović: "Čovek me zove gospođice Tina"

Podsetimo, Aleksandru Radović je jedan čovek na parkingu potpuno pogrešno oslovio, zamenivši je s folk pevačicom Tinom Ivanović.

- Hoću da uđem na parking, čovek me gleda i kaže: "Gospođice Tina!" Ja, kao, koja Tina... - počela je Aleksandra koja je bezuspešno pokušavala da se seti prezimena koleginice.

