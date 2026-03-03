ALEKSANDRA RADOVIĆ ŠOKIRALA JAVNOST: Brutalno prozvala Cecu, sve u studiju zanemelo - Bila si tad tu,zar ne (VIDEO)
Pevačica, Aleksandra Radović često iznosi kontroverzne izjave koje znatno razljute javnost.
Nedavno je izazvala pažnju izjavom o Tini Ivanović, tvrdeći da je ne poznaje, iako joj je Tina pevala prateće vokale.
Sada se u emisiji kod koleginice Svetlane Cece Ražnatović pojavila sa vrlo suptilnom, ali perfidnom opaskom, aludirajući na period kada je Ceca bila u zatvoru.
- Sećaš li se euforije koja je bila oko pesme "Kao so u moru" - pitala ju je Ražnatovićeva.
- Bila si tad tu, ne? - dodala je Aleksandra.
- To je bila 2002. godina - poručila je kratko Ceca.
-"A jeste zmijurina" - bio je jedan od komentara.
Aleksandra Radović: "Čovek me zove gospođice Tina"
Podsetimo, Aleksandru Radović je jedan čovek na parkingu potpuno pogrešno oslovio, zamenivši je s folk pevačicom Tinom Ivanović.
- Hoću da uđem na parking, čovek me gleda i kaže: "Gospođice Tina!" Ja, kao, koja Tina... - počela je Aleksandra koja je bezuspešno pokušavala da se seti prezimena koleginice.